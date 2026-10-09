Edmond Gasser, sacré "Un des Meilleurs Ouvriers de France" en sommellerie

Après le Prix Michelin de la Sommellerie en mars, l'ancien chef sommelier de la Maison Pic à Valence décroche le col bleu-blanc-rouge. Une année exceptionnelle pour ce sommelier indépendant de 37 ans, qui partage le titre avec Emmanuel Cadieu.

Le jeudi 8 octobre, au Lycée Hôtelier International de Lille, Philippe Faure-Brac, président de la classe Sommellerie, et son jury ont proclamé les deux lauréats de la 28e session du MOF : Emmanuel Cadieu et Edmond Gasser. Tous deux sortent d’une longue sélection. Près de 58 candidats étaient en lice au départ, et seuls neuf ont été retenus en avril pour les épreuves finales des 7 et 8 octobre. Cette édition était aussi historique : pour la première fois, les finales des classes sommellerie, cuisine, maître d’hôtel et barman se sont tenues au même endroit, devant près de 700 personnes.

Pour Edmond Gasser, sommelier indépendant et chef sommelier de la Maison Pic, à Valence, jusqu'au mois de juillet dernier, ce titre vient couronner une année 2026 hors norme. En mars, lors de la cérémonie du Guide Michelin France, il avait déjà reçu le Prix Michelin de la Sommellerie. Le guide avait alors salué ses accords subtils et son approche plurielle du vin et des boissons créatives.

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Depuis 2020, il dirigeait la sommellerie de la maison mère du groupe Pic, triplement étoilée, aux côtés d’Anne-Sophie Pic et de David Sinapian. Il s’appuyait sur une cave de plus de 33 000 références et une brigade de quinze sommeliers, qu’il décrit comme l’une des plus importantes de France.

Son parcours n’était pourtant pas tracé d’avance. Né à Paris en 1989, il se destinait d’abord à la psychologie après un bac littéraire, avant de bifurquer vers un BTS Arts de la table. Il rêvait alors de cuisine, mais c’est au restaurant d’application qu’il découvre les sommeliers et se passionne pour leur métier. Il entre en 2011 au George V comme commis sommelier, passe deux ans à Munich, puis rejoint le Beau-Rivage à Genève. En 2017, il devient chef sommelier pour la première fois, au restaurant indien du Mandarin Oriental, et il est élu sommelier de l’année par le Gault&Millau Suisse en 2020.

"Aujourd'hui s'est écrite une page inédite de l'histoire du MOF, a déclaré Philippe Faure-Brac. Pour la première fois, les finales des classes Maître d'hôtel, Barman, Sommellerie et Cuisine se sont déroulées dans un même lieu et le même jour, au Lycée hôtelier international de Lille. Une belle occasion de célébrer l'esprit d'équipe qui unit nos métiers, tout en honorant l'excellence propre à chacun d'eux. En salle, au bar, en cave comme en cuisine, les candidats ont démontré un niveau d'exigence remarquable.

Côté sommellerie, ce fut une nouvelle fois un honneur de présider le jury de cette 28e session. Bravo à

tous les finalistes pour leur engagement, et merci aux organisateurs, aux jurys et à l'équipe du lycée et

leur élève pour leur accueil. Très joli message de transmission."

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