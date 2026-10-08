JO 2030 : le COJOP nomme son directeur délégué du pôle de Lyon

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Ce jeudi 8 octobre, Yann Ledru a été nommé directeur délégué du pôle de Lyon et de sa métropole pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030.

Les responsables des quatre pôles (Haute-Savoie, Savoie, Briançonnais et métropole lyonnaise) viennent d’être nommés par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) de 2030. Pour le pôle de Lyon et de sa métropole, c’est Yann Ledru qui prend la direction déléguée. Il sera chargé du pilotage des sites de glace et de l’organisation des épreuves olympiques et paralympiques prévues dans l’agglomération de la capitale des Gaules.

Yann Ledru, directeur délégué du pôle de la métropole lyonnaise. @LinkedIn

Un profil bien connu des grands événements sportifs

Yann Ledru a déjà une grande expérience dans l’organisation d’événements sportifs. Il a participé à celle de l’Euro 2016 en France, du championnat du monde de handball 2017, des courses de voile, des épreuves sur route et des trails, ainsi que de la Coupe du monde féminine de football en 2019. Sans oublier sa participation lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en tant que responsable de la sécurité des sites, puis des épreuves organisées au Trocadéro.

"Ces expériences variées, acquises au cœur de grands rendez-vous sportifs que notre pays a connus et dans des environnements opérationnels complexes, seront particulièrement précieuses pour piloter les sites de glace et accompagner la réussite des épreuves olympiques et paralympiques du pôle Métropole de Lyon", écrit le COJOP dans un communiqué relayé par Le Progrès.

Dans les autres pôles, Anne Le Page est directrice déléguée du pôle Haute-Savoie, Stéphanie Jaillet du pôle Savoie et Pauline Maillet-Laïd du pôle du Briançonnais.

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