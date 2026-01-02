Les Meilleurs Ouvriers de France à Lyon : Bernard Frizza, bronzier d’art et orfèvre

Bronzes liturgiques, statuaires et d’ameublement, orfèvrerie en laiton, maillechort, métal argenté, argent massif, vermeil ou régule sont restaurés dans l’atelier. @William Pham

Ils sont seulement sept en France*. En Auvergne-Rhône-Alpes, et arithmétiquement à Lyon, il est le seul MOF bronzier d'art et orfèvre

C’est un acronyme qui a conquis ses galons au panthéon de l’excellence. MOF, trois lettres qui symbolisent le geste, le savoir-faire et la transmission.

Les Meilleurs Ouvriers de France bronziers ne courent pas les rues. Ils représentent à peine 0,7 % de l’ensemble des MOF diplômés depuis 1924, année de la création du concours, représentés au sein de dix-sept secteurs professionnels, soit plus de 230 métiers.

En tout état de cause, le métier de bronzier est très rare. On ne sait d’ailleurs pas exactement combien ils sont en France. Un peu comme le nombre de personnes qui prononcent correctement Worcestershire. “Peut-être une quinzaine…”, tente Bernard Frizza, promotion 1997.

Lyon a développé des savoir-faire depuis la Renaissance et l’arrivée des Florentins @William Pham

