Art de vivre
Nicolas Salagnac, graveur médailleur, créateur de la médaille officielle de la Ville de Lyon @Pierre-Antoine Pluquet
Les Meilleurs Ouvriers de France à Lyon : Nicolas Salagnac, graveur médailleur

  • par Guillaume Lamy

    • Il est l’unique MOF lyonnais dans son domaine. En France, ils sont seulement sept en exercice.

    Si c’est au peintre italien Pisanello qu’on doit l’invention de la médaille, vers 1438, c’est bien à Lyon que fut réalisée la première véritable médaille française, en 1494. Il a même été question d’une “école lyonnaise” tant le savoir-faire, la finesse, la précision et le génie des médailleurs lyonnais étaient élevés. Cinq cents ans plus tard, Nicolas Salagnac, graveur médailleur, créateur de la médaille officielle de la Ville de Lyon, est un héritier de ce groupe de médailleurs lyonnais, perpétuant un art qui traverse les siècles.

    Lyon, épicentre artistique

    “On a eu, à Lyon, plus qu’en aucune autre ville, le goût des médailles (…)” L’assertion est de Natalis Rondot, auteur de l’une des plus vastes enquêtes qui aient été entreprises sur la vie et l’œuvre des médailleurs et graveurs français*. “(…) soit qu’elles ajoutassent à l’ornement de l’orfèvrerie ou des meubles, soit qu’elles fussent offertes en présent ou qu’elles dussent conserver l’image de personnages.”

    Marseille-Lyon : bientôt une barge électrique de conteneurs sur le Rhône, annonce CMA CGM
    Les Meilleurs Ouvriers de France à Lyon : Nicolas Salagnac, graveur médailleur
