Actualité
Muse sera en concert près de Lyon les 16 et 17 janvier 2027.

Les billets pour les deux concerts du Muse à la LDLC Arena épuisés en quelques minutes

  • par Corentin Lucas
  • 1 Commentaire

    • La mise en vente générale des billets pour les deux concerts de Muse à la LDLC Arena, en janvier prochain, a tourné court ce jeudi 8 octobre. En quelques minutes, tout était complet.

    Les 16 et 17 janvier 2027, le groupe de rock Muse donnera deux concerts à la LDLC Arena dans le cadre de sa tournée européenne "The Wow Signal Tour". Après plusieurs préventes organisées cette semaine, la billetterie générale a ouvert ce jeudi 8 octobre à 9h du matin. Près de dix minutes plus tard, les places disponibles dans les catégories classiques avaient déjà disparu.

    Une situation qui a rapidement fait réagir les fans du groupe britannique sur les réseaux sociaux. "Déjà plus de places pour Muse à Lyon en janvier ?????", s’interroge un internaute sur X. "Les places de Muse à Lyon c’est une DINGUERIE. En même pas 40 secondes plus rien", témoigne un autre.

    Des places jusqu’à 177,50 euros

    Pour ces deux dates lyonnaises, les tarifs allaient de 78,50 à 177,50 euros selon les catégories. Les places en fosse étaient proposées à 111 euros. Une partie importante des billets avait déjà été proposée lors des différentes préventes organisées depuis le début de la semaine. "Les préventes ont tout raflé", pointe du doigt un internaute sur X. À l'heure actuelle, quelques billets sont encore disponibles sous la forme de package. Il faut toutefois compter, a minima, 276,5 euros.

    Près de 13 960 spectateurs sont attendus chaque soir à la LDLC Arena pour le retour de Muse à Décines-Charpieu. Rappelons que le groupe britannique s’était produit au Groupama Stadium en 2023.

    Lire aussi : Concerts : Born Bad Again, un label indépendant à l’Épicerie Moderne

    à lire également
    JO 2030 : le COJOP nomme son directeur délégué du pôle de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les billets pour les deux concerts du Muse à la LDLC Arena épuisés en quelques minutes 18:30
    JO 2030 : le COJOP nomme son directeur délégué du pôle de Lyon 17:51
    Lyon : un jeune homme poignardé en pleine nuit sur fond de jalousie amoureuse 17:02
    Sophie Claude, directrice Orange Auvergne-Rhône-Alpes
    Avec son décodeur Home Cinema, Orange veut remplacer votre barre de son 16:30
    Plusieurs milliers de lycéens, étudiants et enseignants ont manifesté dans les rues de Bron ce jeudi 16:15
    d'heure en heure
    "C’est très bon" : à Lyon, le chef Christophe Carlier régale 25 000 élèves pour la 4e édition du Grand Repas 15:52
    À Lyon, une nouvelle consultation pour mieux accompagner les femmes victimes de fausses couches 15:05
    Municipales à Lyon : les comptes d'Aulas validés malgré des frais liés à Roman Abreu jugés excessifs 14:25
    Exposition au CHRD : ces femmes héroïnes et oubliées de l’histoire 13:58
    Festival Lumière 2026 : les temps forts à ne pas manquer lors de cette 18e édition 13:20
    Mouvement lycéen en direct : 27 établissements impactés, 4 blessés à Lyon 12:55
    Jean-Claude Gallotta : l’émotion à l’état pur 12:45
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme d’une vingtaine d’années mortellement blessé à l’arme blanche lors d'une rixe 12:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut