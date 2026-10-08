Les billets pour les deux concerts du Muse à la LDLC Arena épuisés en quelques minutes

La mise en vente générale des billets pour les deux concerts de Muse à la LDLC Arena, en janvier prochain, a tourné court ce jeudi 8 octobre. En quelques minutes, tout était complet.

Les 16 et 17 janvier 2027, le groupe de rock Muse donnera deux concerts à la LDLC Arena dans le cadre de sa tournée européenne "The Wow Signal Tour". Après plusieurs préventes organisées cette semaine, la billetterie générale a ouvert ce jeudi 8 octobre à 9h du matin. Près de dix minutes plus tard, les places disponibles dans les catégories classiques avaient déjà disparu.

Une situation qui a rapidement fait réagir les fans du groupe britannique sur les réseaux sociaux. "Déjà plus de places pour Muse à Lyon en janvier ?????", s’interroge un internaute sur X. "Les places de Muse à Lyon c’est une DINGUERIE. En même pas 40 secondes plus rien", témoigne un autre.

Des places jusqu’à 177,50 euros

Pour ces deux dates lyonnaises, les tarifs allaient de 78,50 à 177,50 euros selon les catégories. Les places en fosse étaient proposées à 111 euros. Une partie importante des billets avait déjà été proposée lors des différentes préventes organisées depuis le début de la semaine. "Les préventes ont tout raflé", pointe du doigt un internaute sur X. À l'heure actuelle, quelques billets sont encore disponibles sous la forme de package. Il faut toutefois compter, a minima, 276,5 euros.

Près de 13 960 spectateurs sont attendus chaque soir à la LDLC Arena pour le retour de Muse à Décines-Charpieu. Rappelons que le groupe britannique s’était produit au Groupama Stadium en 2023.

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