Un vendredi ensoleillé et frais à Lyon, seulement 16 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée qui alternera entre nuages et éclaircies qui attend l'agglomération lyonnaise ce vendredi 9 octobre avec des températures fraiches pour la saison.

L'automne semble s'être définitivement installé à Lyon et dans le Rhône cette semaine. Après un début de semaine de nouveau chaud, le flux de nord en place depuis quelques jours dans la région lyonnaise s'est installé, amenant des températures fraiches. Ce vendredi matin il fait seulement 10 degrés et le mercure ne dépassera pas les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

Côté ciel, après un jeudi pluvieux, les éclaircies seront de retour à Lyon du matin au soir, avant le retour d'un faible front pluvieux la nuit prochaine.