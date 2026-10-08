Avec son décodeur Home Cinema, Orange veut remplacer votre barre de son

À Lyon, Orange a dévoilé jeudi son décodeur Home Cinema : le son du cinéma à la maison, sans installation complexe.

"Avec ce Décodeur Home Cinema, Orange réinvente l'expérience du divertissement à la maison. Un concentré de technologie pour un maximum d'émotion." C'est avec ces mots que Sophie Claude, directrice Orange Auvergne-Rhône-Alpes, a dévoilé à la presse lyonnaise, jeudi 8 octobre, le nouveau décodeur de l'opérateur, disponible dès aujourd'hui.

Fini les enceintes à câbler et les configurations interminables. Orange mise sur une idée simple : offrir un son de qualité cinéma directement depuis la box TV. Orange revient donc avec l’ambition de démocratiser le son home cinéma, en l’intégrant à un appareil déjà largement présent dans les foyers.

Sous son habillage de tissu gris anthracite, le boîtier compact cache quatre haut-parleurs : un woofer pour des basses profondes, deux haut-parleurs latéraux pour spatialiser le son et une voie centrale dédiée aux dialogues.

Bang & Olufsen et Dolby à la manœuvre

Pour l'acoustique, Orange s'est associé au fabricant danois Bang & Olufsen, dont les ingénieurs ont conçu et réglé l'audio du décodeur. Autre atout, la technologie Dolby Atmos, qui produit un son en trois dimensions. Orange devient ainsi "le premier opérateur en France" à proposer le Dolby Atmos à ses clients sans équipement supplémentaire. Côté image, le décodeur prend en charge la 4K, le HDR 10+ et le Dolby Vision.

Pour aller plus loin, deux enceintes immersives sans fil sont proposées en option. Grâce à la technologie Dolby Atmos FlexConnect, "qu'Orange est le premier opérateur au monde à proposer", elles se calibrent automatiquement selon la pièce : il suffit de les poser où l'on veut.

Avec un seul câble HDMI, une connexion wifi et une télécommande unique, le décodeur se veut accessible même aux moins technophiles. Il donne accès aux grandes plateformes de streaming et au replay des principales chaînes, ainsi qu'au Google Play Store. Un bouton "audio" permet de changer d'ambiance sonore selon le programme, du match de foot au film d'action. Le boîtier fait aussi office d'enceinte Bluetooth pour écouter sa musique depuis son smartphone. Décodeur et enceintes sont fabriqués en plastiques et tissus 100% recyclés et recyclables.

Le nouveau décodeur home cinéma d'Orange intègre la technologie Audio by Bang & Olufsen et le son tridimensionnel Dolby Atmos®

Combien ça coûte ?

Le décodeur Home Cinema est réservé aux abonnés Livebox Max (200 chaînes TV et Eurosport 1), nouveaux comme existants, dont le prix reste inchangé : 47,99 euros par mois pendant douze mois, puis 57,99 euros par mois. Il faut compter 50 euros de frais d'activation (plus 40 euros de frais d'échange pour les clients déjà équipés) et 80 euros pour les enceintes immersives, en option.

En résumé, un nouveau client paiera 50 euros d’activation + 49 euros de frais de mise en service + 47,99 euros d’abonnement (la première année), soit 146,99 euros et un client Orange existant sera redevable de 50 euros d’activation + 40 euros de frais d’échange de son décodeur + 57,99 euros d’abonnement, soit 147,99 euros.