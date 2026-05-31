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Matthieu Duranel, Meilleur Ouvrier de France @Pierre-Antoine Pluquet
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Les Meilleurs ouvriers de France : Matthieu Duranel, tapissier

  • par Guillaume Lamy

    • Il faut pousser une porte discrète dans une impasse de la Croix-Rousse pour les trouver. Six artisans, des outils centenaires et, sur les tables de coupe, les formes organiques et sensuelles de Jean Royère, le “décorateur des princesses” dont les canapés atteignent le million d’euros. À leur tête, Matthieu Duranel, Meilleur Ouvrier de France.

    Une petite impasse sur le plateau de la Croix-Rousse, à quelques encablures du mur des Canuts, le plus grand des trompe-l’œil de Lyon. Un long bâtiment coiffé de sheds, ces dents de scie typiques des bâtiments industriels, une architecture de facture modeste.

    C’est dans ces anciens ateliers de la maison de soierie Tissage Lyonnet, puis du fabricant de velours J. Lyard, témoignage de l’activité de tissage et bel exemple de patrimoine industriel, que des artisans d’exception fabriquent et rééditent les meubles iconiques de Jean Royère, décorateur-ensemblier et figure majeure des arts décoratifs français du XXe siècle.

    Matthieu Duranel, tapissier Meilleur Ouvrier de France (promotion 2004), est le directeur de production et le responsable d’atelier, qui compte aujourd’hui six personnes (dont un dessinateur, deux tapissiers et un apprenti).

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