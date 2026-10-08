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Photo illustration. @CM

Lyon : un jeune homme poignardé en pleine nuit sur fond de jalousie amoureuse

  • par Corentin Lucas

    • Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été grièvement blessé au couteau dans la nuit de mercredi à jeudi, rue Mulet, près de la place des Terreaux (Lyon 1er). Il s’agirait d’un règlement de compte sur fond de relation amoureuse.

    Il était environ 4h30, ce jeudi 8 octobre, lorsqu’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé gravement blessé à l’angle de la rue Mulet et de la rue Édouard-Herriot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, la victime aurait reçu un coup de couteau au niveau du thorax et avait son pronostic vital engagé lors de son transport à l’hôpital.

    Une altercation sur fond de jalousie ?

    L’agression serait survenue sur fond de jalousie amoureuse. En effet, le suspect aurait géolocalisé son ancienne compagne avant de se rendre dans la rue Mulet et de la découvrir en compagnie de son nouveau petit ami. Le ton serait monté entre les deux hommes avant que l’ex-compagnon ne porte un coup de couteau à la victime.

    Le suspect, légèrement blessé à un doigt, a été interpellé puis placé en garde à vue par les forces de l’ordre.

    Lire aussi : Lyon : un homme d’une vingtaine d’années mortellement blessé à l’arme blanche lors d'une rixe

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