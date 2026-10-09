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Les voies du tramway bloquées à Lyon 1 sur le campus de la Doua ce mercredi 7 octobre 2026. @ Lyon Capitale

Mouvement lycéen en direct : des tirs de mortiers à Villeurbanne, au moins 5 établissements impactés

  • par Vincent Guiraud
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    • Ce vendredi 9 octobre, la mobilisation lycéenne se poursuit à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Suivez en direct, tout au long de la journée, l'évolution de la situation.

    8h44 : Au moins 5 établissements impactés

    Ce vendredi matin, au moins cinq établissements ont été impactés par des blocages et manifestations à Lyon et dans la métropole de Lyon. Des rassemblement ont notamment été constaté devant l'université Lyon 3, devant le lycée Saint Just, dans le 5e arrondissement de Lyon, devant les lycées Frédéric Fays et Pierre Brossolette à Villeurbanne ou encore devant le lycée Recamier, dans le 2e arrondissement de Lyon.

    8h35 : Des tirs de mortiers au lycée Brossolette à Villeurbanne

    Des tirs de mortiers ont eu lieu devant le lycée Brossolette à Villeurbanne. Un blocus avait été mis en place dès ce matin devant le lycée.

    8h20 : la rectrice et le préfet du Rhône réunissent les représentants des élèves

    Alors que le mouvement lycéen se poursuit depuis le 28 septembre, la rectrice de l'académie de Lyon et le préfet du Rhône ont échangé jeudi 8 octobre avec des représentants des élèves pour entendre leurs revendications.

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