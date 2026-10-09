Météo à Lyon : coup de froid ce week-end, à quoi s'attendre la semaine prochaine ?

Après des températures encore particulièrement douces en début de semaine, le froid fait son retour à Lyon. Ce week-end des 10 et 11 octobre, les Lyonnais devront composer avec une météo nettement plus automnale, avant une semaine prochaine plus clémente.

Cette fois, l'automne semble bien décidé à s'installer à Lyon. Après plusieurs journées aux allures de fin d'été, les températures ont brutalement chuté dans la capitale des Gaules. Ce vendredi 9 octobre, le thermomètre ne devrait pas dépasser 15 à 16 °C, malgré le retour de belles éclaircies. Un vent de nord accentuera cette sensation de fraîcheur.

Un week-end frais, mais quelques éclaircies

Samedi 10 octobre, les nuages devraient dominer le ciel lyonnais, avec un risque de faibles pluies. Les températures pourraient toutefois remonter autour de 17 à 20 °C dans l'après-midi. Dimanche, le temps s'annonce plus sec, avec de belles éclaircies attendues après une matinée nuageuse. Il faudra néanmoins bien se couvrir au réveil, avec seulement 8 à 9 °C, avant une maximale proche de 17 °C.

À partir de lundi 12 octobre, le soleil devrait retrouver une place importante dans le ciel lyonnais. Les matinées resteront fraîches, avec des températures parfois inférieures à 10 °C, mais les après-midi pourraient progressivement retrouver les 19 à 20 °C.

Quoiqu'il arrive, l'été semble avoir définitivement laissé sa place à l'automne à Lyon. Après la douceur du début octobre, les températures retrouvent désormais des valeurs plus habituelles.