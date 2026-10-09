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Le musée Lugdunum atteint les 160 000 visiteurs en 2023. ©Thierry Fournier – Métropole de Lyon

Lyon : plongez dans le quotidien d'une matrone romaine ce samedi à Lugdunum

  • par LR

    • Le musée Lugdunum propose ce samedi 10 octobre une reconstitution historique gratuite pour découvrir la vie quotidienne d'une matrone romaine dans l'Antiquité.

    Un voyage dans le temps au cœur des théâtres romains de Lyon. Samedi 10 octobre, le musée Lugdunum organise un événement de reconstitution historique en partenariat avec l'association Pax Augusta, dans le cadre de son exposition temporaire Passé antérieur : voir au-delà des vestiges.

    Les visiteurs pourront découvrir le quotidien d'une matrone romaine, maîtresse de maison chargée notamment de l'économie domestique. Des scènes immersives permettront d'explorer la vie dans une maison romaine, mais aussi les usages des thermes.

    Quatre représentations de 30 minutes sont annoncées à partir de 14 h 30. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

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