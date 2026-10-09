Présidentielle 2027 : Gabriel Attal à Lyon ce samedi pour un "grand meeting"

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal tiendra ce samedi 10 octobre un meeting à l'Amphithéâtre 3000 de Lyon. Plusieurs élus lyonnais et rhodaniens prendront la parole à cette occasion.

Gabriel Attal a choisi Lyon pour organiser le premier meeting régionalisé de sa campagne présidentielle. Le rendez-vous est fixé ce samedi 10 octobre à l'Amphithéâtre 3000, à la Cité internationale.

Selon son équipe, ce rassemblement sera placé sous le signe du "rassemblement, de l'action, de l'avenir et de l'optimisme". Plusieurs personnalités politiques locales doivent intervenir à partir de 14 h 30, notamment le député du Rhône Jean-Luc Fugit, le maire du 5e arrondissement de Lyon Thomas Rudigoz et la vice-présidente de la Métropole de Lyon Sarah Peillon.

D'autres intervenants, issus notamment de la société civile, sont également annoncés. Gabriel Attal doit ensuite prendre la parole à 15 heures, pour un discours d'environ une heure.