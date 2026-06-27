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Chantal Haller, meilleur ouvrier de France mosaïste d'art à lyon
Chantal Haller, meilleur ouvrier de France mosaïste d’art à Lyon @William Pham
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Chantal Haller, mosaïste d’art ou l'éloge de la lenteur

  • par Guillaume Lamy

    • C’est l’unique Meilleur Ouvrier de France mosaïste d’art à Lyon. L’une des rares en France.

    Meilleurs Ouvriers de France. C’est un acronyme qui a conquis ses galons au panthéon de l’excellence. MOF, trois lettres qui symbolisent le geste, le savoir-faire et la transmission.

    Le 13 mai 2019, au 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, à la Sorbonne, Chantal Haller se voit remettre la médaille des Meilleurs Ouvriers de France en mosaïque d’art. En prime, un selfie tout sourire dans les jardins de l’Élysée aux côtés du président de la République himself. Cette année-là, trois mosaïstes d’art sont portées aux nues par leurs pairs*. Du jamais-vu dans la discipline. Le sujet imposé : l’autoportrait de Gustave Courbet, Le Désespéré, format 45 x 54 centimètres. Plus de mille heures de travail pour la réalisation d’une mosaïque pesant plus de quatorze kilos. De quoi mesurer le travail considérable d’une année. Le résultat est bluffant.

    *Guislaine Carrier, Chantal Haller et Caroline Salagnac (sœur de Nicolas Salagnac, MOF graveur médailleur lyonnais)

    Médaille et col bleu, blanc, rouge
    Les lauréats du concours “Un des Meilleurs Ouvriers de France” peuvent arborer la médaille et le col bleu, blanc, rouge. La médaille en bronze émaillé représente un personnage debout, de profil, avec un compas et comporte la devise “Joie – Travail”. Quant au col bleu, blanc, rouge, il a été popularisé par Paul Bocuse (MOF cuisinier 1961) qui souhaitait afficher sa distinction, le port de la médaille étant impossible en cuisine. Tous deux symbolisent l’excellence artisanale et sont un gage de qualité et de savoir-faire exceptionnels.

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