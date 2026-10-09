Mobilisation lycéenne : la rectrice et le préfet du Rhône réunissent les représentants des élèves

Alors que le mouvement lycéen se poursuit depuis le 28 septembre, la rectrice de l'académie de Lyon et le préfet du Rhône ont échangé jeudi 8 octobre avec des représentants des élèves pour entendre leurs revendications.

Après plusieurs jours de manifestations et de blocages dans les lycées de l'agglomération lyonnaise, les autorités tentent de renouer le dialogue. Jeudi 8 octobre, la rectrice Anne Bisagni-Faure a réuni en visioconférence un Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) exceptionnel, en présence du préfet Étienne Guyot.

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Des élus lycéens, parents d'élèves et personnels éducatifs ont participé à cette rencontre destinée à faire remonter les préoccupations des élèves concernant leurs conditions de scolarité. Selon la préfecture, ces échanges doivent permettre d'identifier des pistes d'amélioration, qui alimenteront les travaux engagés au niveau académique et national.

Une consultation nationale est également ouverte jusqu'au 23 octobre, tandis que des temps d'échange sont organisés dans les établissements depuis le 7 octobre. La rectrice et le préfet ont par ailleurs rappelé leur volonté de garantir la sécurité des élèves et des personnels et la continuité des enseignements.