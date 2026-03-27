Dissolution de la Jeune Garde : le recours examiné début avril par le Conseil d’État

La Jeune Garde, mouvement antifasciste lyonnais, dissous en 2025 par le gouvernement, contestera cette décision devant le Conseil d’État le 3 avril.

On connait désormais la date de la contestation de la dissolution de la Jeune Garde. Selon nos confrères du Progrès, le recours du collectif antifasciste, fondé à Lyon, sera examiné par le Conseil d’État le 3 avril à 14 heures, après un premier report de l’audience initialement prévue en février.

Créée en 2018, la Jeune Garde avait notamment été cofondée par l'actuel député insoumis Raphaël Arnault, qui présentait alors le mouvement comme une réponse à la montée de groupes d’ultradroite à Lyon. En février 2025, le collectif avait été dissous en Conseil des ministres sur décision de l’exécutif et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le décret évoquait des faits de violences et accusait le groupement d’encourager des affrontements avec des organisations adverses, en s’appuyant sur plusieurs incidents survenus dans la métropole lyonnaise mais également ailleurs en France.

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Depuis cette dissolution, l’affaire a pris une nouvelle dimension judiciaire. Le mois dernier, deux collaborateurs parlementaires du député ont été interpellés dans le cadre de l’enquête sur la mort de Quentin Deranque, militant d'ultradroite mortellement frappé à Lyon le 12 février dernier dans un affrontement avec l'ultragauche. L’un d’eux, présenté comme membre de la Jeune Garde, a été placé en détention provisoire et mis en examen. Le second a été remis en liberté, mais devra répondre prochainement de recel de malfaiteur.

Dans ce contexte tendu, l’audience devant la plus haute juridiction administrative est particulièrement attendue. Elle devra déterminer si la dissolution du mouvement était juridiquement fondée.

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