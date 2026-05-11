Pont de l’Ascension : journée noire sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi

La circulation s’annonce extrêmement difficile sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 13 mai à l’occasion du pont de l’Ascension.

Des précautions seront nécessaires pour les automobilistes ce mercredi 13 mai alors que débutera ce long pont de l’Ascension. Bison Futé classe en effet la journée noire dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, et orange dans le sens des retours.

Dans le détail, l’autoroute A7 entre Lyon et Orange sera à éviter de 11 heures à 23 heures, l’A46 et la RN 346 (Contournement Est de Lyon) de 16 heures à 19 heures, tandis que la circulation sera très difficile sur l’A48 entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble de 16 heures et 19 heures. L’accès au tunnel du Mont-Blanc sera par ailleurs saturé entre 13 heures et 22 heures.

Drapeau rouge dans le sens des retours ce dimanche

Jeudi, la circulation sera difficile dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, mais un retour à la normale est attendu pour les journées de vendredi et samedi.

Les embouteillages feront toutefois leur retour dimanche dans le sens des retours dans la région et partout en France. Bison Futé conseille une nouvelle fois d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon de 10 heures à 22 heures ainsi que l’A6 entre Lyon et Beaune de 12 heures à 18 heures, le tunnel du Mont-Blanc entre 15 heures et 22 heures, mais également l’A43 entre Chambéry et Lyon entre 17 heures et 19 heures et l’A46 entre 17 heures et 19 heures.