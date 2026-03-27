"Une activité extrêmement soutenue" : 7 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025

Hugues-Lionel Galy, directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté ce vendredi 27 mars les résultats de l’année 2025 et note "des résultats en augmentation très forte" pour le trafic de cocaïne.

"2025 a été une très belle année en termes d’activité et de contentieux. Je ne sais pas s’il faut s’en réjouir", s’est quelque peu amusé Hugues-Lionel Galy, directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce vendredi 27 mars tandis qu’il présentait le bilan de l’année 2025.

Carrefour ferroviaire et routier reliant la Méditerranée à l’Europe du Nord, la région Auvergne-Rhône-Alpes "génère un PIB équivalent à celui du Danemark". Au total, 2,5 millions de déclarations en douane et 1 million pour le fret douanier ont été effectuées en 2025. L’enjeu est donc de taille pour 1 250 douaniers de l’interrégion et leur mobilisation "accrue" sur le terrain a été payante l’an passé.

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"On peut dire que le tsunami est lancé"

Ainsi, 7,121 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies en 2025, soit un manque à gagner de plus de 73 millions d’euros pour les organisations criminelles. Les douanes enregistrent une hausse en volume "de près de 25 %" et en valeur "de plus de 87 % comparativement à l’année 2024." L’un des moments forts a notamment été la saisie record réalisée durant un contrôle sur l’autoroute A7 en mars dernier par la brigade de Romans. 826 kg de cocaïne avaient été découverts.

Hugues-Lionel Galy, directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Auvergne-Rhone-Alpes a présenté ce vendredi les résultats de l’année 2025.



Avec 7,121 tonnes de produits stupéfiants saisies, le directeur parle d’une « activité extrêmement soutenue. » pic.twitter.com/Cw3FLiNZen — Lyon Capitale (@lyoncap) March 27, 2026

Avec 1 tonne de cocaïne saisie l’année dernière, Hugues-Lionel Galy confirme par ailleurs l’explosion de ce trafic. "Des résultats en augmentation très forte", résume-t-il. Le marché américain s’en est, en effet, détourné ces dernières années au profit d’autres produits, poussant donc les trafiquants à concentrer leurs efforts sur le territoire européen. "On peut dire que le tsunami est lancé", alerte encore le directeur interrégional.

32 tonnes de tabac de contrebande saisies

Les investigations et contrôles des douanes ont également permis de belles saisies de tabac de contrebande, les résultats indiquant 32 tonnes pour l’année 2025, soit une valeur de plus de 10 millions d’euros. Les délits représentent majoritairement de la contrebande pure, de la contrefaçon et du tourisme fiscal. Des activités délictuelles "de plus en plus importantes et structurées", a souligné Hugues-Lionel Galy.

Saisies des douanes réalisées en 2025 (Clémence Margall)

Parmi les autres résultats notables, les douanes ont par exemple saisi 67 000 engins pyrotechniques et 873 kg de protoxyde d’azote, un phénomène en très forte augmentation. 189 930 articles de contrefaçon ont également été découverts, majoritairement issus de platesformes de e-commerce extra-européennes. Ce secteur est particulièrement surveillé par les douanes puisque 1 513 170 déclarations d’importation ont été réalisées en 2025. À ce titre, un arrêté pris le 23 mars dernier permet de nouveau aux douaniers de contrôler des marchandises mises en libre pratique dans un autre État de l'Union européenne.

L’objectif affiché pour l’année 2026 est donc d’être "toujours aussi efficace", alors que la "motivation des trafiquants ne se dément pas." Hugues-Lionel Galy conclut : "On voit certaines îles des Caraïbes devenir des narco-états, parce que ceux qui ont de l’argent prennent le pouvoir. Nous ferons tout pour que cela n’arrive pas sur notre territoire."

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