Deux accidents à Saint-Symphorien-d'Ozon : trois personnes blessées, dont deux grièvement

La commune de Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône) a connu deux accidents de la route ce week-end. Un motard a été héliporté et deux personnes âgées ont été gravement blessées.

Située au sud de Lyon, la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon a été le théâtre de deux graves accidents de la route ce week-end. Selon nos confrères du Progrès, le premier serait survenu samedi aux alentours de 19 heures à hauteur de l’avenue Claude-de-la-Colombière. Un automobiliste d’une vingtaine d’année aurait tourné à gauche alors que cela est pourtant interdit, tandis qu’un motard qui le suivait n’aurait pas été capable d’éviter le véhicule. Âgé d’une quarantaine d’années, le motard a été transporté en urgence à l’hôpital. Selon les premiers éléments, il n’avait consommé ni drogue, ni alcool. Le conducteur de la voiture n’a, quant à lui, été que légèrement blessé.

Le deuxième accident s’est déroulé hier, dimanche 10 mai, à seulement quelques mètres, également en fin de journée. Un automobiliste aurait franchi une ligne blanche de la route départementale 307 et se serait retrouvé face à une seconde voiture dans laquelle se trouvait un couple de personnes âgées. Grièvement blessées, elles ont aussi été transportées à l’hôpital. Les dépistages de l'automobiliste sont revenus négatifs.

Des enquêtes ont été ouvertes afin de comprendre les circonstances de ces accidents.