Près de Lyon : deux pas-de-portes incendiés volontairement

Des pas-de-portes ont volontairement été incendiés à Ecully et à Meyzieu dans la nuit du 10 au 11 mai.

Dans la nuit du 10 au 11 mai, des pas-de-porte ont volontairement été incendiés dans les communes d'Ecully et de Meyzieu. Selon le Progrès, les feux auraient été déclenchés aux alentours de 3 h 30.

A Ecully, la porte visée appartenait au père du narcotrafiquant détenu en Colombie, Karim B. La façade de la villa de sa sœur, résidant aussi à Écully, avait déjà été incendiée dimanche 3 mai.

Aucun blessé n'est à déplorer. Deux enquêtes ont été ouvertes pour tenter d'identifier et d'interpeller les auteurs des faits.

Trois morts à Décines après un incendie

Ces incidents surviennent après que l'incendie d'un immeuble de 7 étages situé rue Sully a fait trois morts ce lundi matin à Décines-Charpieu. Alors que la piste criminelle est envisagée, une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Lyon des chefs de dégradation par"moyens dangereux ayant entraîné la mort, homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée."

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