Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Près de Lyon : deux pas-de-portes incendiés volontairement

  • par Loane Carpano

    • Des pas-de-portes ont volontairement été incendiés à Ecully et à Meyzieu dans la nuit du 10 au 11 mai.

    Dans la nuit du 10 au 11 mai, des pas-de-porte ont volontairement été incendiés dans les communes d'Ecully et de Meyzieu. Selon le Progrès, les feux auraient été déclenchés aux alentours de 3 h 30.

    A Ecully, la porte visée appartenait au père du narcotrafiquant détenu en Colombie, Karim B. La façade de la villa de sa sœur, résidant aussi à Écully, avait déjà été incendiée dimanche 3 mai.

    Aucun blessé n'est à déplorer. Deux enquêtes ont été ouvertes pour tenter d'identifier et d'interpeller les auteurs des faits.

    Trois morts à Décines après un incendie

    Ces incidents surviennent après que l'incendie d'un immeuble de 7 étages situé rue Sully a fait trois morts ce lundi matin à Décines-Charpieu. Alors que la piste criminelle est envisagée, une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Lyon des chefs de dégradation par"moyens dangereux ayant entraîné la mort, homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée."

    Lire aussi : Incendie de Décines : enquête pour "homicide volontaire en bande organisée" et renforts de CRS

    à lire également
    parc de parilly
    "Give me FIV", la première course dédiée à la PMA attendue à Bron en novembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : deux pas-de-portes incendiés volontairement 17:59
    parc de parilly
    "Give me FIV", la première course dédiée à la PMA attendue à Bron en novembre 17:27
    Deux accidents à Saint-Symphorien-d'Ozon : trois personnes blessées, dont deux grièvement 16:55
    Les agents SNCF de la gare Lyon Part-Dieu peuvent désormais être équipés d'un pistolet à impulsion électrique 16:11
    À Mionnay, un tournoi international de golf sacre le Français Noa Auch-Roy 15:34
    d'heure en heure
    Apprentissage des enfants
    Apprendre l’anglais dès le plus jeune âge : Les Petits Bilingues lancent leurs inscriptions dans le Rhône 14:59
    police Lyon
    Des tirs entendus cette nuit à Villeurbanne, un appartement touché 14:47
    Trottinette électrique
    Rhône : il vole une trottinette et chute quelques instants plus tard 13:56
    Des jeunes Rhodaniens à la découverte du théâtre de Villefranche-sur-Saône 13:05
    Incendie de Décines : enquête pour "homicide volontaire en bande organisée" et renforts de CRS 12:17
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Le trafic des TER entre Lyon et Roanne interrompu jusqu’à 12 h 30 11:38
    Renault Trucks Grand Lyon : Claire Fontaine nommée directrice générale 11:35
    Gendarmes
    Rhône : deux mineurs interpellés pour avoir fracturé 9 véhicules 10:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut