Ce vendredi 27 mars se déroule le conseil municipal d'installation du deuxième mandat de Grégory Doucet. Le maire sortant va être élu et va recevoir par son adversaire, Jean-Michel Aulas, son écharpe de maire. Suivez en direct ce premier conseil municipal du mandat 2026-2032.

14h20 Toujours pas de recours de Jean-Michel Aulas

Questionné sur le dépôt de son recours contre le résultat du second tour des élections municipales, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il en dirait plus après le conseil municipal. Jeudi, il glissait à Lyon Capitale qu'il avait l'habitude de "faire ce qu'il dit".

13h40 Les élus sont arrivés

Grégory Doucet et quelques élus écologistes sont arrivés. Quelques minutes plus tard, Jean-Michel Aulas entre à son tour dans l'Hôtel de Ville. Doyen d'âge, il va présider le début de la cérémonie avant de passer l'écharpe de maire autour du cou de Grégory Doucet, moment symbolique d'une après-midi qui ne devrait pas réserver de surprises. La séance doit commencer à 14h30.

13h35 Le conseil va débuter dans quelques minutes

Les 73 élus municipaux sont attendus à partir de 14h30 à l'Hôtel de Ville de Lyon pour participer à la séance d'installation du conseil municipal du mandat 2026-2032. Au cours de cette séance exceptionnelle aura lieu l'élection du maire de Lyon, Grégory Doucet. Ses adjoints et adjointes seront également élus dans l'après-midi.

A lire aussi :