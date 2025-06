Bruno Retailleau annonce la dissolution de la Jeune Garde et de Lyon populaire

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. (Photo Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les groupes de la Jeune garde et Lyon populaire ont été dissous ce jeudi matin en conseil des ministres a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau a annoncé ce jeudi la dissolution de groupe antifasciste la Jeune Garde et du groupe d'extrême droite, Lyon populaire. "Je me félicite que les organisations La Jeune Garde et Lyon populaires aient été dissoutes ce matin en conseil des ministres. Ne rien laisser passer", a-t-il ajouté.

Deux groupes aux racines lyonnaises

Fondée à Lyon en 2018 en réaction aux actions du groupe d'extrême droite Bastion social, la Jeune Garde est un collectif antifasciste revendiqué, d’extrême gauche, né sous l’impulsion du député du Vaucluse, Raphaël Arnault. Connu pour ses actions visibles en manifestation et sa confrontation assumée avec l’extrême droite, le groupe s’est depuis structuré dans plusieurs autres villes.

Pour rappel, le leader de Lyon populaire, Eliot Bertin avait été placé en détention provisoire en février 2024 après avoir été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations.

Il est suspecté d'avoir participé à l'attaque d'une conférence sur la Palestine dans le quartier de Saint-Georges dans le Vieux-Lyon le 11 novembre 2023. Sept personnes avaient été blessées. Selon nos confrères de StreetPress, Eliot Bertin aurait également été impliqué dans l'attaque violente d'une manifestation contre les violences policières le 21 juin 2023.

En juin 2024, un autre groupe d'extrême droite lyonnais, Les Remparts, avait également été dissous par le gouvernement. Le maire de Lyon, Grégory Doucet avait salué cette dissolution.