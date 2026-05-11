Le parc de Parilly de Bron accueillera "Give me FIV", la première course dédiée à la PMA en France. 20 % du prix du dossard sera reversé à la Fondation HCL.

C'est une grande première en France. Le 15 novembre prochain, Lyon accueillera "Give me FIV" au parc de Parilly, la première course à pied engagée autour de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) de France. Une thématique qui tenait à coeur aux organisateurs, alors que l’infertilité touche 1 couple sur 4 à l'échelle nationale.

Objectif, faire "sortir du silence" ce moyen de procréation pour "devenir un mouvement positif, solidaire et fédérateur." Ainsi, 20 % du prix des dossards seront reversés à la Fondation HCL. Cet argent permettra de concrétiser des projets concrets du service de médecine et de reproduction de l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME). Les dossards étant affichés à 25 euros, cela représente un don de cinq euros.

Deux parcours de cours proposés

Concernant la course, deux formats sont proposés : le 5 kilomètres (départ 10 h 45), et le 10 kilomètres (départ 9 heures), tout deux possibles en marche et en course. "Ces deux parcours sont réalisables en solo et en duo. Cela illustre bien le cheminement d'une PMA" explique Fanny Palard, organisatrice de l'évènement. A noter qu'en cas de participation en duo, ce n'est pas cinq mais bien six euros qui seront reversés aux HCL.

L'organisatrice espère également mettre en place un village d'animations à l'arrivée, comprenant des partenaires autour des domaines de la fertilité et du sport. L'ambition, accueillir jusqu'à 2 500 participants sur les différents parcours. Pour l'occasion, Fanny Palard espère rassembler une centaine de bénévoles.

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