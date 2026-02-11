Actualité
Une manifestation à Lyon contre les violences d’extrême droite en 2021. (Photo Hadrien Jame)

Dissolution de la Jeune Garde : le collectif conteste la décision du Conseil d'Etat

  • par Romain Balme

    • Le groupuscule anti-fasciste passe en recours devant le Conseil d'Etat ce mercredi. L'objectif, faire annuler la procédure de dissolution lancée par Bruno Retailleau puis confirmée par le conseil des ministres.

    Co-créée à Lyon en 2018, par l'actuel député insoumis Raphaël Arnault, la Jeune Garde n'a pas dit son dernier mot. Ce mercredi, le collectif anti-fasciste conteste devant le Conseil d'Etat, la décision de Bruno Retailleau datée d'avril dernier qui reprochait à plusieurs membres du collectif d'ultra-gauche d'avoir été coupables de violences.

    En avril dernier, l'ancien ministre de l'Intérieur avait alors lancé une procédure de dissolution confirmée par le conseil des ministres du 12 juin 2025. "Sous couvert d’organiser la défense de ses membres, le groupement provoque à des agissements violents contre les personnes, en vue d’affrontements avec les groupes adverses d’ultradroite", précisait le décret du président de la République.

    Lire aussi : Bruno Retailleau annonce la dissolution de la Jeune Garde et de Lyon populaire

    Autre reproche, le fait que ces "agissements violents" ne se limitaient pas à la capitale des Gaules, mais à d'autres villes. Quel avenir pour le collectif anti-fasciste ? Réponse à l'issue de ce rendez-vous face au Conseil d'Etat.

    Faire défiler vers le haut