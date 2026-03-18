En déambulation dans le 3e arrondissement de Lyon, Véronique Sarselli s'est attaquée aux écologistes sur leur bilan. Elle défend également son projet, "cohérent", qui s'appuie sur la sécurité, le logement et les mobilités.

A quelques jours du second tour des élections métropolitaines à Lyon, chaque mot, chaque déplacement compte. A gauche comme à droite, les candidats l'ont bien compris. Ce mercredi 18 mars, ils étaient tous les quatre sur le terrain. Aulas au marché de Montchat, Doucet dans le 3e arrondissement, Bernard dans le 9e, et enfin Sarselli dans le 3e. Pour rappel, le parti Grand Coeur lyonnais l'a déjà emporté dans quatre circonscriptions dès le premier tour des métropolitaines.

Comme un symbole, c'est devant la Métropole de Lyon que Véronique Sarselli a donné rendez-vous à la presse. "On est dans un lieu où l'on voit bien le bilan désastreux des écologistes LFIstes", attaque-t-elle d'emblée. Pendant cette déambulation dans le 3e arrondissement, la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon a défendu son programme, tout en s'attaquant à ses adversaires écologistes. Un programme qui s'appuie sur trois piliers : mobilité, sécurité (qui n'est pas une compétence de la Métropole) et logement.

Lire aussi : Municipales à Lyon : Aulas attaque une nouvelle fois Doucet et sa politique du logement "dogmatique"

"Il faut être sérieux"

"Ce que je vois c'est des méga-bouchons partout en Métropole de Lyon. Ce que je vois ce sont des écologistes LFIstes qui ne se préoccupent pas de cette anomalie majeure". La candidate souhaite permettre "de fluidifier la circulation. Des familles et des professionnels ont besoin de leur voiture. Nier cela, c'est remettre en question leur vie quotidienne".

Pas avare de critiques, elle compare son projet à celui de la rive droite souhaité par les écologistes : "Ils vont considérer qu'il y a entre 50 000 et 80 000 véhicules qui ne vont plus passer par là. Il faut être sérieux". "Notre rôle c'est d'apaiser toutes les mobilités", avance-t-elle.

Lire aussi : Des maires du centre et de la droite appellent à voter Jean-Michel Aulas à Lyon

Grégory Doucet cible de tous les reproches

Le maire de Lyon a particulièrement été cité par la candidate Grand Coeur lyonnais et ses alliés. A commencer par Emmanuel Hamelin, délégué départemental d'Horizons. Il s'en est d'abord pris à l'élu écologiste sur la question des logements. "Le problème c'est de faire plus de logements. Cela n'a pas du tout été le cas. Un recrutement sur cinq n'abouti pas faute de logements". Avant de poursuivre quelques minutes plus tard, accusant le maire de propager des fakes news sur la sécurité. "Il n'a pas du tout atteint les objectifs qu'il s'était fixés sur ce premier mandat. Il faut rétablir la réalité des faits. On a des chiffres, des arguments pour convaincre avec ça, on ne va pas s'en priver" fustige Emmanuel Hamelin.

Justement, la sécurité, qui n'est pas une compétence de la Métropole de Lyon, constitue un volet primordial notamment sur le quartier de la Part-Dieu. "Des femmes ont du mal à traverser la place. Il faut arriver à sa sécurisation. Un espace public végétalisé, si la population ne se l'approprie pas, il va partir en déshérence, indique Véronique Sarselli. "On doit travailler sur l'éclairage public. Pour des raisons écologiques, les écologistes l'ont réduit petit à petit", se désole Béatrice de Montille, candidate Coeur lyonnais dans le 3e arrondissement.

"Je serai la présidente de l'ensemble des maires"

Interrogée sur une potentielle cohabitation avec Grégory Doucet, les deux candidats étant en position favorable pour l'emporter, Véronique Sarselli a botté en touche. Elle rappelle d'abord que rien n'est joué, et que "le scrutin c'est dimanche, laissons nous le temps". Pourtant, déclaration prémonitoire ou pas, la tête de liste Grand Coeur lyonnais, est revenue sur ses propos de début de campagne, "j'ai toujours dit que je serai la présidente de l'ensemble des maires". Voilà qui annonce la couleur.

Lire aussi : Métropole de Lyon : Bruno Bernard demande aux Insoumis de retirer leurs listes "pour permettre à la gauche de gagner"