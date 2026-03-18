Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs d'artifice ce mercredi à Lyon alors qu'elles intervenaient pour débloquer deux lycées.

Des lycées ont tenté de bloquer les établissements Docteur Charles Mérieux dans le 7e arrondissement et Saint-Exupéry dans le 4e arrondissement de Lyon ce mercredi a appris Lyon Capitale. Ils ont utilisé des poubelles pour bloquer l'entrée des deux lycées.

Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour dégager le passage. "Elles ont dû faire usage de moyens lacrymogènes suite à tirs des mortiers", précise une source sécuritaire à Lyon Capitale.

"Ces comportements sont inadmissibles et devront faire l’objet de sanctions et de poursuites", a réagi la préfecture du Rhône.