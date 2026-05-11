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Coupe de France féminine: l’OL Lyonnes écrase le PSG et reprend son bien. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Les Lyonnaises écrasent le PSG et remportent la Coupe de France

  • par La Rédaction

    • Sans pitié, l'OL Lyonnes n'a fait qu'une bouchée du Paris Saint-Germain (4-1) dimanche à Valenciennes pour remettre la main sur la Coupe de France, qui lui échappait ces deux dernières saisons, et rester en lice pour un quadruplé.

    Victorieuses de la Coupe de la Ligue en mars déjà face aux Parisiennes, les Lyonnaises ont remporté leur deuxième trophée national de l'année au stade du Hainaut, et vont désormais pouvoir se tourner sereinement vers la phase finale du championnat, dont elles seront favorites, et la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

    Dans un stade à moitié plein mais avec un record d'affluence pour une finale de la Coupe (12.858 spectateurs), le club lyonnais a gagné cette compétition pour la onzième fois grâce à une première période très réussie où Melchie Dumornay, Vicki Becho et Jule Brand ont pris toute la lumière. Dumornay a allumé la première mèche après un corner (5e), avant d'ouvrir le score en se jouant d'Anaïs Ebayilin en puissance puis de Thiniba Samoura en technique (23e).

    En confiance, les joueuses de Jonatan Giraldez ont déroulé leur football, doublant le score après un joli mouvement sur le côté gauche initiée par Lindsey Heaps et Jule Brand, dont le centre a trouvé Vicki Becho, buteuse d'une reprise de la tête qui a d'abord heurté la barre transversale avant d'entrer dans les cages parisiennes (34e).

    Deuxième période équilibrée

    Becho a ensuite inscrit un doublé d'une belle reprise de volée après un nouveau centre de Jule Brand (40e), pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais mais aussi du sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei. "Elle mérite d'être rappelée" en équipe de France, a-t-il admis au micro de France TV, alors que sa dernière sélection remonte à décembre 2024.

    C'est seulement à 3-0 que le PSG a réagi avec une frappe de Tara Elimbi Gilbert repoussée par Christiane Endler puis une tête d'Elisa De Almeida qui a trouvé la transversale (42e). Le club de la capitale, quatre fois vainqueur de la compétition (2010, 2018, 2022 et 2024), n'a que trop rarement réussi à peser en attaque en première période, alors son entraîneur Paulo Cesar a procédé à plusieurs changements : l'entrée en jeu de Merveille Kanjinga à la mi-temps, puis celle d'Isabela à la 66e minute.

    Son premier choix a été bon puisque Kanjinga a réduit le score d'une reprise de volée surpuissante (63e) et son deuxième a failli l'être aussi quand la reprise de la tête d'Isabela, pour son premier ballon, est passé juste à côté des cages lyonnaises. Ce but a ponctué une période moins dominatrice des coéquipières de Wendie Renard, qui ont toutefois réussi à inscrire un autre but par Lindsey Heaps, l'une des meilleures joueuses de cette finale, à la retombée d'un coup franc très lointain de Selma Bacha (74e).

    Si Paris a bien eu une autre occasion par Marie Lafontaine (77e), puis plusieurs situations dangereuses, l'écart avec le club rhodanien était néanmoins trop grand.

    Le PSG peut encore retrouver son meilleur ennemi en finale du championnat pour espérer le bousculer davantage. Pour Lyon, l'horizon va jusqu'aux étoiles de la Ligue des champions.

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