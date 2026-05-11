Une passagère de 17 ans tuée dans un accident de moto près de Lyon

Une adolescente a perdu la vie dimanche soir sur l’autoroute A43 à hauteur de Bron. Le conducteur de la moto, âgé de 21 ans, a été grièvement blessé.

Un grave accident de la circulation s’est produit dimanche 10 mai vers 20 h 50 sur l’A43, à l’est de la métropole lyonnaise. Selon nos confrères du Progrès, une moto, seule en cause, a été impliquée dans le drame pour des raisons encore indéterminées.

Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les deux occupants. Le pilote, un homme de 21 ans, a été transporté à l’hôpital en urgence absolue, conscient au moment de son évacuation. Sa passagère, âgée de 17 ans, n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Les circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir. Les conditions météorologiques, marquées par des pluies importantes dimanche dans la région lyonnaise, pourraient avoir contribué au drame sans qu’aucune piste ne soit confirmée à ce stade.