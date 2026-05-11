Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Une passagère de 17 ans tuée dans un accident de moto près de Lyon

  • par LR

    • Une adolescente a perdu la vie dimanche soir sur l’autoroute A43 à hauteur de Bron. Le conducteur de la moto, âgé de 21 ans, a été grièvement blessé.

    Un grave accident de la circulation s’est produit dimanche 10 mai vers 20 h 50 sur l’A43, à l’est de la métropole lyonnaise. Selon nos confrères du Progrès, une moto, seule en cause, a été impliquée dans le drame pour des raisons encore indéterminées.

    Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les deux occupants. Le pilote, un homme de 21 ans, a été transporté à l’hôpital en urgence absolue, conscient au moment de son évacuation. Sa passagère, âgée de 17 ans, n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

    Les circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir. Les conditions météorologiques, marquées par des pluies importantes dimanche dans la région lyonnaise, pourraient avoir contribué au drame sans qu’aucune piste ne soit confirmée à ce stade.

    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Décines : deux personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Décines : deux personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble 08:55
    JO 2030 : Vincent Roberti attendu pour sortir le Cojop de la tempête 08:53
    Une passagère de 17 ans tuée dans un accident de moto près de Lyon 08:46
    Les Lyonnaises écrasent le PSG et remportent la Coupe de France 08:10
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rixe mortelle près de Lyon : cinq personnes interpellées 07:50
    d'heure en heure
    Battu à Toulouse, l'OL perd gros dans la course à l'Europe 07:39
    orages
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:29
    orage Lyon
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    Conjoncture économique : "Ce sont les entreprises qui ont du cash qui s’en sortent le mieux" 07:00
    Football : le capitaine Corentin Tolisso a-t-il prévu de quitter l'OL ? 10/05/26
    Les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine à Lyon 10/05/26
    police Lyon
    Chassieu : un jeune tué après une violente rixe 10/05/26
    Arnaque : une Villeurbannaise visée par un faux profil d’élue 10/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut