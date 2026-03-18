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Bruno Bernard François Ruffin
François Ruffin est venu apporter son soutien à Bruno Bernard ce mercredi 18 mars.

Métropole de Lyon : Bruno Bernard demande aux Insoumis de retirer leurs listes "pour permettre à la gauche de gagner"

  • par Loane Carpano
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    • Faute d'accord avec LFI, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, demande aux Insoumis de retirer leurs listes "sur les circonscription où ils n'ont aucunes chances d'être élus."

    Hier, LFI déposait ses listes métropolitaines en préfecture, refusant de s'allier avec l'union de la gauche et des écologistes portée par Bruno Bernard. Aujourd'hui, aux côté du député de la Somme, François Ruffin, le président de la Métropole sortant s'est rendu dans la circonscription Lyon-Ouest pour demander aux Insoumis de retirer leurs listes : "J'attends que sur les circonscriptions où la France Insoumise n'a aucune chance d'être élue elle retire ses listes pour permettre à la gauche de gagner", à alors affirmé l'écologiste, rappelant que la circonscription Lyon-Ouest devait être gagnée par les écologistes pour conserver une majorité à la Métropole de Lyon.

    Bruno Bernard dénonce un "jeu dangereux" et appelle les Insoumis à "prendre leurs responsabilités et à "ne pas jouer avec la vie des gens" : "Le principe est assez simple, à gauche, le second doit se retirer ou faire fusion avec le premier (...) Il faut être un peu sérieux", rappelle l'écologiste.

    "Si LFI maintient cette candidature elle permettrait à la droite de gagner cette circonscription"

    Bruno Bernard questionne également le choix du parti Insoumis, qui, par ailleurs, a accepté de se ranger derrière l'union de la gauche à la Ville de Lyon : "Qui peut comprendre qu'aux élections municipales de Lyon il y ait un accord pour battre la droite et qu'ici, sur cette circonscription, il y ait une liste Insoumise qui a fait 11 % au premier tour, qui maintient sa candidature alors qu'elle n'a aucune chance d'avoir un élu", s'étonne le président écologiste. Il ajoute : "Si elle (liste Insoumise) maintient cette candidature elle permettrait à la droite de gagner cette circonscription (Lyon-Ouest)."

    La manière de procéder du parti est également pointée du doigt par l'union de la gauche : "Je pense que nous avons des gens, ici localement, qui seraient à même de s'entendre et de comprendre ce qu'il y a de mieux pour les habitants (...) donc il ne faut pas que ça soit des chefs qui depuis Paris viennent semer la zizanie", s'insurge François Ruffin. Il poursuit : "Il faut que nous laissions les gens sur le terrain, nous n'allons pas dicter une politique unilatérale pour les 30 000 communes depuis un studio de radio à Paris."

    "Il ne faut pas que ça soit des chefs qui, depuis Paris, viennent semer la zizanie"

    S'il partage son point de vue, Bruno Bernard semble néanmoins optimiste sur le désistement de LFI : "Bien sûr que j'y crois (...) Je crois qu'ici les militants, les élus de la France Insoumise, souhaitent que nous fassions quelque chose, ils vivraient très mal que l'on perde l'élection et que cela se joue à une circonscription, uniquement parce qu'ils ont répondu à une consigne nationale."

    S'ils décident de le faire, les Insoumis devront déposer en préfecture un document indiquant leur souhait de retrait. Pour être pris en compte, le document doit impérativement être signé à la main par l'ensemble des membres de la liste et déposé en préfecture par la majorité de ces derniers.

    Lire aussi : "Oui, c’est plus difficile de gagner la Métropole que la Ville de Lyon"

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