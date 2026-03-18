Une vingtaine de maire de droite et de centre-droit appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche au second tour des élections municipales à Lyon.

"Lyon ne peut pas devenir un village isolé au coeur de sa propre Métropole". La candidate LR-Grand Coeur lyonnais à la présidence du Grand Lyon, Véronique Sarselli lance un appel à voter pour Jean-Michel Aulas au second tour des élections municipales à Lyon. Une vingtaine de maires LR, Horizons et divers droite, notamment le maire d'Écully Sébastien Michel ou le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, appellent ainsi à contrer "l'alliance Doucet-LFI" qu'ils qualifient d'"alliance de la honte".

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"Le risque est réel de voir Lyon se replier sur elle-même, au détriment de son attractivité"

"Pour que la Métropole avance, Lyon doit avancer avec elle", écrivent les signataires, alors que Véronique Sarselli fait la course en tête et que la division de la gauche dans plusieurs circonscriptions métropolitaines semble lui faciliter la route vers la victoire. "Les maires élus dès le 1er tour, largement issus du mouvement Grand Cœur Lyonnais, alertent : sans une Ville de Lyon pleinement raccordée à l’élan métropolitain, le risque est réel de voir Lyon se replier sur elle-même, au détriment de son attractivité, de sa qualité de vie, de son économie et de sa capacité à peser en Europe", détaillent-ils.

Interrogé ce mercredi matin sur sa crainte de voir une Métropole dirigée par la droite s'il était réélu maire de Lyon, Grégory Doucet a assuré "tout faire pour que l'alignement entre la ville centre et la Métropole soit total". Poursuivant : "Il y a un choix à faire entre de nouvelles berges sur la rive droite du Rhône et un méga-tunnel." En déplacement dans le 3e arrondissement en début d'après-midi, Véronique Sarselli a de son côté invité à attendre le résultat du second tour, tout en assurant : "Depuis le début de cette campagne, j'ai toujours dit que je serais la présidente de l'ensemble des maires."

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