Laurent Wauquiez veut expérimenter l'uniforme dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes

A l'occasion de l'inauguration du lycée Arnaud Beltrame à Meyzieu, Laurent Wauquiez s'est dit prêt à expérimenter le port de l'uniforme dans des lycées de la région.

Laurent Wauquiez veut expérimenter le port de l'uniforme dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président LR de l'exécutif régional l'a annoncé ce vendredi matin lors de l'inauguration du lycée Arnaud Beltrame à Meyzieu en présence du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Les tenues financées par la Région

"Avoir un uniforme permet de soulager les chefs d'établissement. Il y a des inconvénients, mais ça se teste", a-t-il lancé. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir les lycéens présents lors de sa prise parole. "Je n'ai pas dit que ce serait appliqué au lycée Colonel Beltrame", a réagi Laurent Wauquiez.

L'élu a par ailleurs proposé de faire financer les uniformes par sa collectivité. "Faire la rentrée scolaire c'est cher, si en plus il faut acheter une tenue supplémentaire, ça devient très cher, donc on est très vigilant là-dessus", a-t-il assuré. L'expérimentation concernerait dans un premier temps cinq lycées répartis entre les métropole et les territoires ruraux.

Le président de Région pourra compter sur le soutien du maire LR de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, qui s'est dit favorable à cette expérimentation.