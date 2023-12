En crue, le Rhône et la Saône inondent les berges à Lyon

Entrés en crue sous l’effet des fortes précipitations qui touchent l’est de la France depuis plusieurs jours, le Rhône et la Saône inondent les berges à Lyon mardi 12 décembre.

La Métropole de Lyon connaît depuis le mois d’octobre un épisode pluvieux particulièrement intense. En moyenne, il pleut 3 jours sur 4 à Lyon depuis le 18 octobre, soit 42 jours concernés par au moins quelques gouttes de pluie sur les 56 derniers qui viennent de s’écouler.

Lire aussi : 42 jours de pluie sur 56 depuis mi-octobre à Lyon : les chiffres de cet épisode interminable













































Le berges du Rhône coupée sous le pont Lafayette

Des précipitations qui font inévitablement monter les niveaux du Rhône et de la Saône. Après de premières crues mi-novembre et fin décembre, un nouvel épisode est en cours mardi 12 décembre à Lyon. Les berges du Rhône sont partiellement inondées par endroit et la circulation des piétons et des cyclistes est désormais interrompue au niveau du pont Lafayette. Un peu plus au Sud, en début d’après-midi l’eau menaçait de déborder sur les berges au niveau de la Guillotière.

En crue, le #Rhône commence à déborder sur les quais à #Lyon pic.twitter.com/2qLT1E1Tz1 — Lyon Capitale (@lyoncap) December 12, 2023

Selon les prévisions de Vigicrues, l’organisme chargé de mesurer le niveau des cours d’eau en France, le niveau du Rhône devrait monter jusqu’à 2,78 m ce soir. La hausse devrait se stabiliser durant la nuit. Pour mémoire, sur le Rhône le record de crue enregistré sur les 80 dernières années remonte au 24 novembre 1944 lorsque le niveau du fleuve était monté de 6,02 m.

"La hausse s'annonce durable" sur la Saône

De l’autre côté de la Presqu’île, du côté de la Saône, l’accès aux berges n’est plus du tout possible pour les piétons, à moins de vouloir se mouiller les pieds. Au niveau du quai Saint-Antoine, le chantier de la nouvelle esplanade des quais de Saône est à l’arrêt, en partie inondé. Un peu plus au Nord, les péniches ne pourront bientôt plus passer sous le pont de la Feuillée si le niveau de l’eau continue de monter.

Les péniches passent de justesse sous le pont de la Feuillée alors que la #Saône est en #crue à #Lyon pic.twitter.com/9C9on1bcAS — Lyon Capitale (@lyoncap) December 12, 2023

Selon Vigicrues, "à Lyon, la hausse s'annonce durable", alors que des précipitations sont encore attendues en amont sur le bassin de la Saône jusqu’à mercredi soir. D’ici mercredi matin, le niveau de la rivière devrait atteindre 3,65 m au niveau du pont de la Feuillée, quand dimanche il était encore de 2,58 m au même endroit.

Cela reste toutefois bien en dessous des records enregistrés sur la Saône. Selon les données d’Hydro Eau France, les records de crue sur la Saône au niveau du pont de la Feuillée remontent au 31 janvier 2018, où la barre des 4,60 m avait été atteinte, au 23 mars 2001, lorsque le niveau de l’eau atteignait 5,59 m, et au mois de janvier 1955, où la Saône était montée jusqu’à 6,50 m.