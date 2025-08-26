Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

"Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue

  • par Nathan Chaize

    • Un enfant aurait été victime d'une agression antisémite près d'une synagogue à Lyon vendredi 22 août.

    Le père d'un jeune adolescent de 14 ans a déposé plainte après que son fils aurait été victime d'une agression au caractère antisémite, selon le plaignant. Une enquête a été ouverte indiquent nos confrères du Progrès.

    "Aucun signe religieux sur lui"

    Les faits se seraient produits vendredi en début de soirée à la sortie d'une synagogue du 6e arrondissement. Des "insultes antisémites" auraient été prononcées, et l'agresseur présumé aurait porté des coups au garçon.

    Le père, qui estime que "son seul tort est d'être juif", précise néanmoins que son fils n'avait "aucun signe religieux sur lui". L'adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon, Mohamed Chihi a dénoncé "l'incarnation de la lâcheté et de la haine". Et d'ajouter : "À Lyon comme en France, l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, de haine sont des poisons qui attaquent la République."

    La préfète du Rhône a de son côté assuré "la communauté juive de son soutien".

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria 13:59
    police lyon faits divers
    "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue 13:24
    police Lyon
    Des coups de feu tirés près de la gare de la Part-Dieu à Lyon, un blessé transporté à l'hôpital 12:46
    -54% d'accidents graves depuis 2023 : les chiffres "encourageants" de l'accidentologie à Lyon 12:02
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-OM : les supporters marseillais privés de déplacement au Groupama stadium 11:41
    d'heure en heure
    Lyon : un mouvement de grève sur le réseau TCL prévu le 8 septembre 10:59
    À Vénissieux, la dénomination d'un nouveau gymnase fait polémique 10:21
    train TER
    TER entre Lyon et Saint-Etienne : la Région hausse le ton face à SNCF Réseau 09:42
    photo tunnel mont-blanc
    Auvergne-Rhône-Alpes : Le tunnel du Mont-Blanc fermé 15 semaines pour travaux 09:09
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours dégradée ce mardi 08:24
    La carrière de la Lyonnaise Caroline Garcia s'achève après sa défaite au 1er tour de l'US Open 07:59
    Douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mardi 07:33
    Une chaleur lourde avant l'arrivée des orages à Lyon ce mardi 07:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut