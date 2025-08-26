"Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue

Un enfant aurait été victime d'une agression antisémite près d'une synagogue à Lyon vendredi 22 août.

Le père d'un jeune adolescent de 14 ans a déposé plainte après que son fils aurait été victime d'une agression au caractère antisémite, selon le plaignant. Une enquête a été ouverte indiquent nos confrères du Progrès.

"Aucun signe religieux sur lui"

Les faits se seraient produits vendredi en début de soirée à la sortie d'une synagogue du 6e arrondissement. Des "insultes antisémites" auraient été prononcées, et l'agresseur présumé aurait porté des coups au garçon.

Le père, qui estime que "son seul tort est d'être juif", précise néanmoins que son fils n'avait "aucun signe religieux sur lui". L'adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon, Mohamed Chihi a dénoncé "l'incarnation de la lâcheté et de la haine". Et d'ajouter : "À Lyon comme en France, l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, de haine sont des poisons qui attaquent la République."

La préfète du Rhône a de son côté assuré "la communauté juive de son soutien".