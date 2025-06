Tags antisémites et incendie dans une école à Lyon : ce que l'on sait

Une école primaire de Lyon a été victime d'un début d'incendie, des tags antisémites et des croix gammées ayant été découverts sur ses murs, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

Le feu n'a guère touché, samedi soir, que les toilettes extérieures de l'école primaire Nové-Josserand, dans le troisième arrondissement de Lyon, mais plusieurs salles de classe ont été vandalisées et recouvertes de croix gammées, d'étoiles de David et de tags pro-palestiniens, a-t-on appris de source municipale, confirmant une information de Franceinfo.

"Les dégradations perpétrées dans l'école Nové Josserand sont d'une extrême gravité. Tags antisémites, croix gammées, tentative d'incendie : ces actes visent notre école, donc notre République", a réagi Mohamed Chichi, adjoint à la tranquillité, sûreté et sécurité à la mairie de Lyon.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte, a indiqué la préfecture, qui "devra permettre de présenter les auteurs devant la justice et apporter une réponse pénale ferme".

Dans un communiqué, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a "condamné ces dégradations abjectes", assurant "le personnel de l'Education nationale et municipale de son soutien". "Nos établissements scolaires doivent rester des sanctuaires pour nos enfants", a-t-elle ajouté.

M. Chichi a assuré que "les salles endommagées seront remises en état rapidement afin de pouvoir accueillir les élèves dès lundi". "La Ville condamne avec la plus grande fermeté ces agissements. Elle déposera plainte", a-t-il promis. La raison pour laquelle cette école a été visée reste mystérieuse, selon l'adjoint, cet établissement n'ayant pas de liens particuliers avec la communauté juive.

Dans un communiqué intitulé "La République attaquée", l'antenne régionale du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), fait le lien avec le Mémorial de la Shoah, trois synagogues et un restaurant qui ont été aspergés de peinture verte dans la nuit de vendredi à samedi à Paris.

"À Paris, des synagogues et le Mémorial de la Shoah profanés. À Lyon, une école incendiée et souillée de croix gammées", écrit le Conseil. Le Crif Auvergne-Rhône-Alpes "condamne avec la plus grande fermeté cette agression haineuse". "Il ne s'agit pas d'un +tag de trop+, ni d'un acte isolé. C'est un signal. Un passage à l’acte. Ceux qui rêvent d'une France sans Juifs allument désormais le feu dans les écoles", ajoute le communiqué.