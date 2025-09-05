Villeurbanne lance une opération de recensement de son patrimoine arboré

Diapason en herbe du parc de la Feyssine. (@Ville de Villeurbanne)

Lundi 8 septembre, la Ville de Villeurbanne débutera une large opération de recensement de son patrimoine arboré à l'aide de véhicules équipés.

Pour procéder au recensement des 10 000 arbres estimés par la mairie, un véhicule équipé d'un radar et d'un appareil photo sur le toit circulera dans toute la Ville. De plus petits véhicules interviendront quant à eux dans les secteurs plus difficiles d'accès.

Ce système novateur permettra de collecter automatiquement et en quelques jours seulement : la largeur de chaque arbre, son essence, sa surface foliaire, ainsi que d'éventuels signes visibles de fragilité sanitaire.

La base de données patrimoniales des arbres de Villeurbanne sera entièrement mise à jour à l'issue de l'opération.

