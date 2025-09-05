Actualité
Diapason en herbe du parc de la Feyssine. (@Ville de Villeurbanne)

Villeurbanne lance une opération de recensement de son patrimoine arboré

  • par Loane Carpano

    • Lundi 8 septembre, la Ville de Villeurbanne débutera une large opération de recensement de son patrimoine arboré à l'aide de véhicules équipés.

    Une opération de recensement du patrimoine arboré débutera lundi 8 septembre sur la commune de Villeurbanne.

    Pour procéder au recensement des 10 000 arbres estimés par la mairie, un véhicule équipé d'un radar et d'un appareil photo sur le toit circulera dans toute la Ville. De plus petits véhicules interviendront quant à eux dans les secteurs plus difficiles d'accès.

    Ce système novateur permettra de collecter automatiquement et en quelques jours seulement : la largeur de chaque arbre, son essence, sa surface foliaire, ainsi que d'éventuels signes visibles de fragilité sanitaire.

    La base de données patrimoniales des arbres de Villeurbanne sera entièrement mise à jour à l'issue de l'opération.

    Faire défiler vers le haut