Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
© Tim Douet

OL-Bâle : des restrictions pour les supporters suisses jeudi à Lyon

  • par La rédaction

    • La préfète du Rhône a pris des mesures de sécurité pour le match de Ligue Europa entre l'OL et le FC Bâle jeudi à 18 h 45.

    À l'occasion de la 3e journée de phase de groupes de la Ligue Europa, la préfecture du Rhône a instauré plusieurs interdictions visant les supporters du FC Bâle pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.

    Les supporters de Bâle rejoindront le stade en navette

    Les supporteurs suisses ne pourront ni circuler ni stationner dans le centre-ville de Lyon mercredi 22 octobre de 12 h à 2 h du matin et jeudi 23 octobre de 8 h à minuit. L'accès au Groupama Stadium et à ses abords leur sera également interdit jeudi de 8h à minuit.

    Les supporters de Bâle devront obligatoirement se rendre au point de rendez-vous situé sur le parking d'Eurexpo P0 à partir de 16h pour rejoindre le stade en navette.

    Par ailleurs, la possession et le transport de pétards, engins pyrotechniques, objets pouvant servir de projectiles ainsi que de boissons alcoolisées sont interdits dans le centre-ville et aux abords du Groupama Stadium.

