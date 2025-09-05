Côtière de l’Ain : réunion publique sur le plan de prévention des risques naturels

Les communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud et Villieu-Loyes-Mollon s’apprêtent à mettre à jour leur plan de prévention des risques naturels (PPRn).

Après une étude approfondie de l’aléa de la rivière d’Ain réalisée en 2018, complétée par une analyse multirisque en 2023 incluant mouvements de terrain, crues torrentielles, remontée de nappes et ruissellements de versant, le projet de PPRn vise à protéger les habitants et les biens en encadrant les constructions et aménagements dans les zones à risque.

Prescrit par arrêté préfectoral le 2 septembre 2024, ce plan sera soumis à une enquête publique. Une réunion d’information est organisée le lundi 15 septembre 2025 à 18h à la salle Centre Innovance de Villieu-Loyes-Mollon. Les habitants pourront y découvrir la méthodologie employée, les objectifs et les mesures envisagées, et poser leurs questions aux représentants de la Direction Départementale des Territoires (DDT).

Par la suite, pendant un mois, le public pourra consulter le dossier en détail et formuler ses observations par écrit. Plusieurs permanences seront assurées par un commissaire-enquêteur en mairie. L’ensemble des informations est disponible sur le site des services de l’État dans l’Ain, rubrique risques majeurs.