Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre

Depuis le 26 mars, un quinquagénaire n’avait pas réintégré son centre de semi-liberté du 7e arrondissement de Lyon. Ce dernier s’est finalement rendu le 9 août dernier en prévenant une passante.

Cette passante ne s’attendait pas sûrement pas à cela. Fethi, un sans-abri de 51 ans, a en effet interpellé une riveraine dans la rue le 9 août dernier pour lui demander d’appeler la police. Comme le révèlent nos confrères du Progrès, depuis le 26 mars, le quinquagénaire n’avait pas réintégré le centre de semi-liberté du 7e arrondissement de Lyon dans lequel il était incarcéré.

Toxicomane, l’homme a passé les cinq derniers mois dans la rue. Il a même été interpellé puis placé en cellule de dégrisement, sans que les forces de l’ordre ne fassent le lien avec son mandat de recherche. Fragile, l’homme a préféré se rendre.

Le tribunal l’a condamné à trois mois de prison, auxquels se rajoutera la révocation de sa précédente peine.