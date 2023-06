Coupe du monde de rugby à Lyon : un évènement pour les enfants

La mairie de Lyon a présenté le programme et les actions qu'elle compte mettre en place à l'occasion de la coupe du monde de rugby. Village, animations, retransmissions... le maire conserve sa ligne : "Lyon, ville des enfants".

J-100 avant le début de la coupe du monde de rugby en France. Cette année, la ville de Lyon se fait hôte de plusieurs rencontres, mais aussi de l'une des équipes les plus prestigieuses au monde : les All Blacks.

Pour l'occasion, la Ville de Lyon sort le grand jeu. Elle compte proposer aux Lyonnais plusieurs lieux de rendez-vous, animations et autres festivités autour de cet évènement mondial. Comme toujours, le maire de Lyon, Grégory Doucet, met en avant sa volonté d'en faire "une fête inclusive, écoresponsable et très axée sur l'enfance."

Village rugby, animations et retransmission des matchs

La Ville de Lyon compte mettre en valeur le rugby à l'occasion de la coupe du monde. L'objectif est de promouvoir le sport et inviter les Lyonnais à le découvrir et pourquoi pas, à le pratiquer. Pour les supporters, les matchs de l'équipe de France pourraient être diffusés en direct au Palais des sports de Gerland à partir des 1/4 de finale.

La grande fierté de la Mairie : "un village rugby" qui sera installé sur la place Bellecour. Plus ou mois 10 000 mètres carrés dédiés au ballon ovale avec restauration, point d'information sur l'évènement et même un terrain miniature. Il devrait ouvrir ses portes à tous, gratuitement, durant les 15 jours où Lyon sera hôte de la compétition et pourra accueillir jusqu'à 5 000 personnes.

Ce dernier servira surtout à proposer des initiations à la discipline. Les enfants des clubs de rugby de Lyon viendront, eux aussi, s'entraîner et jouer sur place. Un tournoi entre plusieurs MJC et centres sociaux sera, par ailleurs, organisé.

Inclusivité et écoresponsabilité pour cette coupe du monde

Fidèle à elle-même, la Ville mise sur "l'inclusivité et l'écoresponsabilité". Grégory Doucet s'explique "au village rugby, un accent particulier sera mis sur la réduction des déchets et le tri." Le maire veut aussi privilégier les produits locaux et compte favoriser l'accès aux mobilités douces.

La Ville compte promouvoir le rugby à des publics aussi divers que variés. L'accent est mis sur "l'inclusivité". "Nous aimerions proposer des activités adaptées à tous, ainsi, les personnes défavorisées ou éloignées des activités sportives seront invitées." Des initiations seront, par exemple, données aux personnes en situation de handicap.

Le rugby à destination des plus jeunes

Grégory Doucet, pour présenter les animations qui auront lieu en ville, a choisi un cadre très spécifique. C'est sur le terrain de rugby du 5e, au milieu des enfants du club Omnisport qui s'entraînent que le maire a pris la parole. On serre les mains des gones et on joue - sans trop se mouiller - avec le ballon ovale.

Le maire de Lyon sur le terrain (photo : Julien Barletta)

Dans cette ambiance, le maire de Lyon confirme sa volonté "que cette coupe du monde soit à hauteur d'enfant", déclare le maire. Le Club Omnisport de Lyon, qui accueille déjà 250 enfants, s'attend déjà à voir le nombre d'inscrits grandir à la rentrée prochaine.

Déjà, les élèves de Cm1 ont commencé un cycle rugby de 9 séances et se préparent à accompagner les joueurs durant le match Uruguay-Namibie. En août, d'autres cycles auront encore lieu au sein des accueils de loisir d'été "Hé Hop". Certains jeunes pourront accompagner les joueurs lors de la rencontre entre la France et l'Italie.

La Ville finance des places pour assister aux matchs

Toujours dans une volonté d'inclusivité et de dédier l'évènement aux enfants, la ville compte distribuer des places pour aller voir les matchs. "Nous allons privilégier les familles avec des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des billets", confie Grégory Doucet.

Ces places devraient être prochainement distribuées dans les MJC et autres centres sociaux. Pour cette coupe du monde, tout est réuni pour essayer de convaincre que Lyon peut se vanter d'être "une terre de rugby".

