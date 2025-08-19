Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations

Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Le rassemblement illégal qui se tenait depuis vendredi 15 août sur la commune de Cour-et-Buis, en Isère, s’est terminé hier dans la soirée. Plus de 1 000 personnes et 440 véhicules ont été contrôlés.

Fin du rassemblement illégal sur la commune de Cour-et-Buis, dans l’Isère. La préfecture du département l’a annoncé via un communiqué diffusé hier, lundi 18 août, dans la soirée. Pour rappel, ce dernier se tenait depuis vendredi 15 août sur un terrain privé alors qu’un arrêté préfectoral interdisait tous les rassemblements festifs à caractère musical du 15 au 17 août. 300 participants étaient encore sur place hier.

L’homme suspecté de violences interpellé

Les services de l’État indiquent également que depuis vendredi, 1 058 personnes et 442 véhicules ont été contrôlés. 159 infractions ont par ailleurs été relevées, dont un refus d’obtempérer donnant lieu à un placement en garde à vue, 20 conduites sous l'emprise de stupéfiants entraînant la rétention du permis de conduire, 7 ports d’armes (couteaux) ou encore 18 infractions donnant lieu à un procès verbal. La préfecture de l’Isère ajoute que l’individu suspecté d’avoir agressé un gendarme vendredi soir a été interpellé. 23 participants ont également dû être transportés vers un centre hospitalier.

La préfecture "condamne une nouvelle fois la tenue de ce rassemblement, organisé illégalement sur un terrain privé, les violences commises à l’encontre des gendarmes et la mise en danger des participants." La commune et le propriétaire du terrain ont annoncé leur intention de porter plainte.

