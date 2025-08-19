Actualité
Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations

  • par Clémence Margall

    • Le rassemblement illégal qui se tenait depuis vendredi 15 août sur la commune de Cour-et-Buis, en Isère, s’est terminé hier dans la soirée. Plus de 1 000 personnes et 440 véhicules ont été contrôlés.

    Fin du rassemblement illégal sur la commune de Cour-et-Buis, dans l’Isère. La préfecture du département l’a annoncé via un communiqué diffusé hier, lundi 18 août, dans la soirée. Pour rappel, ce dernier se tenait depuis vendredi 15 août sur un terrain privé alors qu’un arrêté préfectoral interdisait tous les rassemblements festifs à caractère musical du 15 au 17 août. 300 participants étaient encore sur place hier.

    L’homme suspecté de violences interpellé

    Les services de l’État indiquent également que depuis vendredi, 1 058 personnes et 442 véhicules ont été contrôlés. 159 infractions ont par ailleurs été relevées, dont un refus d’obtempérer donnant lieu à un placement en garde à vue, 20 conduites sous l'emprise de stupéfiants entraînant la rétention du permis de conduire, 7 ports d’armes (couteaux) ou encore 18 infractions donnant lieu à un procès verbal. La préfecture de l’Isère ajoute que l’individu suspecté d’avoir agressé un gendarme vendredi soir a été interpellé. 23 participants ont également dû être transportés vers un centre hospitalier.

    La préfecture "condamne une nouvelle fois la tenue de ce rassemblement, organisé illégalement sur un terrain privé, les violences commises à l’encontre des gendarmes et la mise en danger des participants." La commune et le propriétaire du terrain ont annoncé leur intention de porter plainte.

    Lire aussi : Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre 10:15
    Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations 09:42
    Près de Lyon : un couple relogé après un incendie dans leur cuisine 09:07
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Malgré les nuages, la qualité de l’air est une nouvelle fois dégradée ce mardi à Lyon 08:29
    Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine  08:01
    d'heure en heure
    orages
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    Lyon météo pluie
    Météo : les orages font leur retour dans le ciel de Lyon ce mardi, 29 degrés attendus 07:16
    Chantier Jardin des Balmes Croix-Rousse
    "Un projet de logements 100% abordables": à la Croix-Rousse, le chantier du jardin des Balmes se poursuit 18/08/25
    L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon 18/08/25
    Le Tour de l'Avenir fera escale dans les monts du Lyonnais ce week-end 18/08/25
    Retrouvé à Vaulx-en-Velin, un sans-abri condamné pour ne pas avoir respecté sa semi-liberté 18/08/25
    Lyon : à la Part-Dieu, le magasin Intersport en liquidation totale avant-travaux 18/08/25
    Un robot humain déambule dans les rues de Lyon : l'expérience insolite réalisée par un youtubeur 18/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut