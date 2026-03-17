À Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy (PS) campe sur sa ligne anti-LFI tout en scellant une alliance décisive pour le second tour : la gauche doit gagner Rhône Amont pour maintenir Bruno Bernard (Verts) à la tête de la Métropole.

"Elle n'a jamais varié et ne variera jamais sur sa position par rapport aux Insoumis", confiaient hier les proches de la maire de PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, à Lyon Capitale. Alors que la maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, s'oppose à toute alliance avec LFI "à la ville comme pour la Métropole", cette dernière a décidé de s'allier au candidat Abdelmajib Benyoub de la liste "Pour une Métropole unie et citoyenne".

"Je me réjouis de ce rassemblement qui renforce notre dynamique pour le second tour (...) face à la droite et à l’extrême-droite, l’unité des forces de gauche, écologistes et progressistes est indispensable", affirme la candidate PS de Vaulx-en-Velin dans un communiqué transmis à la presse.

Circonscription Rhône Amont

Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

Les têtes de liste : Hélène Geoffroy (PS), Laurence Fautra (GCL), Fatiha Didaoui (LFI), Tim Bouzon (RN), Thomas Spreux (LO)

A l'issue du premier tour, Laurence Fautra (Grand Coeur lyonnais) est en tête avec 28,28%, devant Hélène Geoffroy (PS) avec 27,48%, Fatiha Didaoui (LFI) avec 17,33% et Tim Bozon (RN) avec 16,17%.

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Cette alliance suffira-t-elle ?

Pour rappel, la liste d'Hélène Geoffroy avait recueilli 27, 48% des suffrages, arrivant en tête des listes de gauche pour la circonscription Rhône Amont. La liste Abdelmajid Benyoub avait quant à elle rassemblé 6,56% des suffrages.

Cette alliance pourrait ainsi permettre à la gauche de gagner assez de sièges pour remporter la circonscription, sans les voix de LFI.

A noter que la circonscription Rhône Amont doit impérativement être gagnée par la gauche pour que Bruno Bernard reste à la tête de la Métropole.

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