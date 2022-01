Covid-19 : le calendrier de la levée des restrictions sanitaires dévoilé ce jeudi soir

La 5e vague du Covid-19 n’est pas encore passée en France et encore moins dans le Rhône, le département de France où le virus circule le plus, mais le gouvernement devrait donner un peu de visibilité aux Français pour les semaines à venir. À 19 heures, ce jeudi soir, le Premier ministre doit dévoiler un "calendrier précis et détaillé de levée progressive des dernières" restrictions sanitaires.

Ces deniers jours la situation sanitaire est encore très dégradée en France, où de nouveaux records de contaminations ont été battus ces derniers jours avec plus de 400 000 contaminations enregistrées mardi et mercredi. Le Rhône est même le département de France le plus touché par le Covid-19, le taux d’incidence y atteignant désormais 4 180 cas pour 100 000 habitants, selon les deniers chiffres communiqués par Santé Publique France.

Un certain nombre de mesures ont été prises par les autorités au cours des dernières semaines pour freiner l’épidémie, à l’instar de la fermeture des discothèques, du télétravail obligatoire, du retour du port du masque dans certaines villes et surtout de l’instauration d’un pass vaccinal en remplacement du pass sanitaire. On devrait en savoir un peu plus ce jeudi sur la durée de ces différentes restrictions sanitaires.

Des réponses sur les discothèques et le pass vaccinal

À la mi-journée, ce jeudi 20 janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu’un "calendrier précis et détaillé de levée progressive des dernières" restrictions face à l'épidémie de Covid-19 serait dévoilé ce soir par le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une conférence de presse, programmée à 19 heures. En compagnie du ministre de la Santé, Olivier Véran, il présentera les "décisions" prises jeudi matin lors d'un Conseil de défense et de sécurité nationale.

Lors de son allocution, Gabriel Attal a notamment évoqué les discothèques "qui sont toujours fermées" et qui "attendent des perspectives claires". Il a aussi annoncé qu'il y aurait des "perspectives pour les acteurs de la vie culturelle ou sportive" concernant les jauges toujours en vigueur (2 000 personnes maximum en intérieur, 5 000 personnes en extérieur). Et aussi pour les entreprises, par rapport au télétravail obligatoire.

Des clarifications devraient également être apportées sur la pass vaccinale, qui va prochainement entrer en vigueur, et plus précisément sur le calendrier de son application et les "conditions dans lesquelles il pourrait être retiré dès lors que la situation sanitaire le permettra".