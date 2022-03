Lyon : bientôt la fin du port du masque et du pass vaccinal

Image d’illustration masques chirurgicaux et masques FFP2 (Photo THOMAS KIENZLE / AFP)

Le lundi 14 mars marque la fin du pass vaccinal, mais également du port du masque là où il était encore obligatoire. Il reste néanmoins exigé dans les transports en commun et les établissements de santé.

Plus que quelques heures. Le lundi 14 mars marque une nouvelle phase d'allègement des mesures sanitaires en France comme annoncé par Jean Castex, le Premier ministre, le 3 mars dernier. Ainsi, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos tels que les administrations, les entreprise, les écoles, les services publics, mais aussi les magasins. Il n'était déjà plus exigé depuis le 28 février dans les lieux soumis au passe vaccinal comme les musées ou les cinémas.

En revanche, il reste nécessaire de porter le masque dans les transports en commun et les établissements de santé. Il est également recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Concernant le pass vaccinal, il sera arrêté à compter de ce 14 mars. "Toutefois, le passe sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles», est-il précisé sur le site du gouvernement.

Le maintien des gestes barrières est encore conseillé

Globalement, il est encore conseillé de maintenir les gestes barrières, que ce soit en entreprise ou encore dans les établissements scolaire.

