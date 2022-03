Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

En France, les débuts de mois s’accompagnent souvent de nouveautés pour les Français et les Lyonnais. Masques, autotests, tickets-restaurants, tabac ou encore provenance de la viande. Tour d'horizon - non-exhaustif - des changements à Lyon, à partir du 1er mars.

Ce début de mois de mars réserve son lot de mesures en France et à Lyon. Français et Lyonnais devraient voir leur porte-feuille impacté par ces changements. Sur le volet sanitaire, les restrictions continuent de s'alléger en lien avec la décroissance des cas de covid-19 sur le territoire.

Titres-restaurants

Dès le lundi 28 février, l'utilisation quotidienne des titres-restaurants devait revenir à son plafond d'origine de 19 euros. Avec un secteur de la restauration en difficulté, le gouvernement a finalement choisi de prolonger la mesure qui double le plafond journalier. Ainsi, jusqu'au 30 juin, les Français qui en bénéficient, peuvent utiliser des chèques-restaurants jusqu'à 38 euros par jour. Par ailleurs, ils seront également utilisables les jours de week-end.

Allègement des restrictions sanitaires

Depuis lundi 28 février, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos où le pass vaccinal est obligatoire. Bars, cafés, restaurants, salles de sport, cinémas, et bibliothèques, tous sont concernés par cette mesure d'allègement. En revanche, le masque reste exigé dans les transports en communs (types TGV, métros et bus) ainsi que dans les établissements de santé.

En ce qui concerne les autotests dans les écoles, le protocole sanitaire a largement été allégé pour cette rentrée des classes. Outre la fin du port du masque dans la cour de récréation, les élèves déclarés cas contacts ne devront faire plus qu'un seul autotest, à J+2, avant de pouvoir revenir en classe.

Fin du pass vaccinal à la mi-mars ?

Depuis plusieurs jours, le gouvernement penche sur une levée des restrictions et du pass vaccinal dès la mi-mars. Lors de son audition face aux sénateurs, le ministre de la Santé s'était également exprimé sur la question. "Si cette trajectoire positive se confirmait, en particulier sur le plan hospitalier, nous pourrions envisager la levée du passe à la mi-mars dans toute ou une partie des lieux où il s’applique", indique Olivier Véran.

Cependant, la tenue de ce calendrier implique que la situation épidémique favorable actuelle perdure : en premier lieu, le nombre de personnes en réanimation covid + doit passer sous les 1 500 patients en France. En bref, un retour presque à la normale dans les hôpitaux.

Nouvelle application pour payer sa place de stationnement en ligne

Vous utilisiez l'application PayByPhone pour régler le stationnement de votre voiture sur la voirie à Lyon ? Désormais, il faudra télécharger l'application Flowbird pour régler à distance son stationnement entre Rhône et Saône. La Ville de Lyon a annoncé changer son opérateur de paiement en ligne à partir de mardi 1er mars. Le paiement par horodateur est évidemment toujours possible.

Tout comme son prédécesseur à Lyon, Flowbird permet de "payer son stationnement en voirie, à distance, sans avoir besoin de chercher un horodateur ni son portefeuille".

Hausse des prix du tabac

C'est devenu presque une habitude pour les fumeurs en France et à Lyon. Au 1er mars, le prix d'une sélection de paquets de cigarettes va encore augmenter. Par exemple, les paquets de Maya Green Spirit devraient se renchérir de 10 centimes. Ils passeront alors de 9,70 euros à 9,80 euros.

L'étiquetage des viandes

L'origine des viandes servies dans les restaurants devient désormais obligatoire. Un décret du 26 janvier dernier impose à toutes les restaurations hors-établissement d'étiqueter l'origine des viandes. Déjà obligatoire pour toutes les viandes bovines, l'affichage des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage devient obligatoire pour la volaille, le porc, le mouton et l'agneau dès le mardi 1er mars. Sont concernés à Lyon, les restaurants, les cantines d'entreprises, d'hôpital, ou encore les cantines scolaires.

Dernier mois de trêve hivernale

En vigueur depuis le 1er novembre 2021, la trêve hivernale prend fin le 31 mars. 5 mois durant lesquels l'expulsion d'un locataire ne peut avoir lieu. Les locataires sous le coup d'une expulsion devront alors trouver un logement dès le 1er avril. La période ne s'applique cependant pas au squatteur qui occupe un logement illégalement.

Inscription sur les listes électorales

Il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Les Français ont jusqu'au mercredi 2 mars inclus pour s'inscrire en ligne sur les listes. À peine plus de temps pour ceux qui souhaiteraient le faire par courrier ou en mairie : les inscriptions sont closes dès le vendredi 4 mars.

