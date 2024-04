8e édition de la semaine olympique et paralympiques : découvrez les sports enseignés dans la région

Coup d’envoi de la 8e édition de la semaine olympique et paralympique organisée par le ministère de l'Éducation et Paris 2024. Ces rencontres, organisées à partir de ce mardi 2 avril, permettent aux élèves de découvrir les disciplines sportives et de les sensibiliser au handisport.

A quelques mois du lancement des Jeux Olympiques, la 8e édition de la semaine olympique et paralympique invite les élèves de toute la France à découvrir certaines pratiques sportives de façon ludique. Des disciplines enseignées afin de les sensibiliser à l'exercice et au handisport.

400 événements organisés en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, 400 événements sont pour l’instant déclarés par les différentes structures de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur. L’école élémentaire Au fil des mots Émile Bourgeois, dans le Rhône, organise une rencontre avec les joueurs de LYON baskets fauteuil pour sensibiliser les élèves au handisport. L'école primaire René Mure, dans la Loire, prépare également des ateliers adaptés au handicap. Dans l’Ain, le collège Émile Cizain accueille les écoliers de l’école Daudet et reproduire une arrivée de la flamme Olympique. Les élèves pourront aussi participer à une exposition sur l’histoire des Jeux Olympiques et paralympiques.

Pour rappel, la flamme olympique passera par le Rhône à Neuville-sur-Saône le 21 juin prochain.

