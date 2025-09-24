Dans un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a dévoilé le nom de son mouvement qui doit lui permettre de conquérir la Ville de Lyon lors des prochaines élections municipales de mars 2026.

C'est le candidat, pas encore officiellement déclaré, qui fait le plus parler de lui ces derniers jours. Après avoir obtenu le soutien de Renaissance et l'investiture officielle des Républicains, avoir effectué son premier déplacement de campagne mardi matin au marché du Point du jour dans le 5e arrondissement de Lyon, Jean-Michel Aulas était l'invité mardi soir de l'After Foot sur RMC Sport. Si l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais avait ses habitudes dans l'émission lors de ses années à la tête du club rhodanien, c'est dans la peau du président de la Ligue de football féminin mais surtout dans celle du futur candidat aux élections municipales de 2026 qu'il a répondu aux questions de nos confrères.

A lire aussi : Municipales à Lyon : Aulas boucle son marché des soutiens

L'occasion pour l'homme d'affaires de 76 ans de dévoiler le nom de son projet qui doit lui permettre en mars prochain de ravir la mairie aux élus écologistes. Le mouvement porté par JMA, qui se veut comme un candidat "apolitique", s'appelera "Cœur Lyonnais". "Il y a un certain nombre de gens qui souffrent à Lyon. Moi, je suis lyonnais jusqu'au bout des ongles, dans le cœur. C'est pour cela que je me suis laissé convaincre par des gens qui voulaient que je tente l'expérience, non seulement pour réunion les partis politiques, tout en portant une candidature issue de la société civile" explique Aulas, tout en affirmant que minimum 50% des personnes nommées aux responsabilités dans son équipe ne seront pas issues du monde politique.

"La Ville de Lyon est en désespérance"

Si l'ancien boss de l'OL estime que "la Ville de Lyon est en désespérance" il avoue "qu'il y a plus d'inconvénients à devenir maire d'une grande ville comme Lyon que d'avantage" et assume les "risques importants" qu'il s'apprête à prendre en se lançant officiellement dans la course. "J'ai l'impression que c'est l'intérêt général d'essayer de faire l'union pour trouver des solutions qui conviennent au plus grand nombre" poursuit-il. Avant de compléter : "Les Lyonnaises et les Lyonnais vont essayer de reprendre à eux quelque chose qui brillait partout et qui ne brille plus aujourd'hui. Je vois des gens malheureux partout".

A lire aussi : Municipales 2026 : Aulas, candidat dans "quelques jours", scelle une alliance avec Pierre Oliver

"J'ai vu que j'arrivais à convaincre à peu près tout le monde. On a réussi à regrouper un socle qui normalement devrait nous permettre de venir titiller les gens en place" espère le futur candidat. Jean-Michel Aulas devrait officiellement se déclarer candidat ce vendredi 26 septembre lors d'un premier meeting de campagne au H7 à Confluence. L'occasion pour le néophyte d'officiellement se jeter dans le grand bain politique à 76 ans.

Lire aussi : Aulas, principal adversaire de Doucet ? "On verra quand il s'agira de propositions", répond le maire de Lyon