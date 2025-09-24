Villeurbanne : un immeuble fragilisé par un dégât des eaux, des dizaines d’habitants évacués

Mardi 23 septembre en fin d’après-midi, les pompiers ont évacué plusieurs dizaines de personnes d’un immeuble du cours Tolstoï, fragilisé par un important dégât des eaux.

L’alerte a été donnée vers 15h30 ce mardi 23 septembre. Les pompiers et services municipaux ont constaté un dégât des eaux généralisé dans l’immeuble situé au 124 cours Tolstoï, à Villeurbanne. Les infiltrations d'eau ont touché l’ensemble des planchers, rendant la structure instable. Selon la préfecture, citée par nos confrères du Progrès, l’immeuble "présente bien un risque d’effondrement".

Un périmètre de sécurité a été établi et entre 50 et 70 habitants ont dû quitter les lieux, certains contraints de trouver une solution d’hébergement par leurs propres moyens. Quatre familles avec enfants ou femmes enceintes ont été prises en charge par la mairie et la préfecture.

Dans la soirée, les pompiers poursuivaient leurs vérifications, appuyés par des drones. Un arrêté de péril doit être pris par la Métropole ce mercredi. Occupé en partie par des squatteurs, l’immeuble avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure en mai dernier.