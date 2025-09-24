Municipales 2026 : LR investit officiellement Jean-Michel Aulas à Lyon

Les Républicains ont officiellement investit Jean-Michel Aulas pour les Municipales 2026 à Lyon au cours de leur commission nationale d'investiture ce mardi 23 septembre.

C'était une investiture qui demandait simplement à être officialisée. Ce mardi 23 septembre, les Républicains étaient réunis lors de leur commission nationale d'investiture. Une commission qui a permis d'investir une quarantaine de candidat, dont Jean-Michel Aulas à Lyon ou encore Martine Vassal à Marseille.

A lire aussi : Municipales à Lyon : Aulas boucle son marché des soutiens

Quelques heures après avoir reçu le soutien officiel de Renaissance et 20 jours après avoir été adoubé par la droite Lyonnaise, Pierre Oliver et Laurent Wauquiez en tête, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, qui se présente toujours comme un candidat transpartisan, sera bien soutenu par les LR dans le but de faire chuter l'écologiste Grégory Doucet.

Pierre Olivier comme chef de file

"Notre objectif est de battre la gauche, en particulier l'extrême gauche", a affirmé la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à l'issue d'une réunion de la commission nationale d'investiture (CNI) qu'elle préside et qui avait déjà désigné Rachida Dati comme candidate à Paris il y a un mois.

A lire aussi : Municipales 2026 : Aulas, candidat dans "quelques jours", scelle une alliance avec Pierre Oliver

La CNI a apporté formellement son soutien à Jean-Michel Aulas, qui bénéficie du soutien du socle commun, tout en désignant Pierre Olivier comme chef de file de LR à Lyon. "Les chefs de file ont pour rôle de peser sur la composition de la liste menée par un candidat qui n'est pas de notre parti", a souligné un dirigeant des Républicains.

A Marseille, une autre ville que la droite espère ravir à la gauche, LR a investi la DVD Martine Vassal. A Pau, la ville de l'ex-Premier ministre François Bayrou, LR a lancé dans la course Eric Saubatte. La CNI a investit sans surprise à Nantes Foulques Chombart de Lauwe, désigné lors d'une primaire.

Lire aussi : Aulas, principal adversaire de Doucet ? "On verra quand il s'agira de propositions", répond le maire de Lyon

Une seule investiture n'a pas été votée à l'unanimité, celle de Brice Droineau à Tours, qui a été rejetée par deux membres de la CNI, dont Laurent Wauquiez le patron des députés LR qui a estimé que la fédération d'Indre-et-Loire "n'avait pas été écoutée", a-t-il confié.

A Saint-Etienne, où le maire sortant Gaël Perdriau avait été exclu du parti à la suite de ses démêlés avec la justice, Les Républicains ont opté pour Dino Cinieri. Dans le fief de la droite qu'est Neuilly-sur-Seine, ils ont investi Geoffroy Didier, un proche de Laurent Wauquiez.