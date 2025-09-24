Lyon : pour des enfants plus "apaisés", la crèche George Sand mise sur une cour nature

La Ville de Lyon a inauguré ce mercredi 24 septembre la nouvelle cour de la crèche George Sand, dans le 3e arrondissement. Un espace où la nature prédomine afin de permettre aux enfants un meilleur développement.

Si une légère pluie traverse le ciel de Lyon ce mercredi matin, cela n’empêche pas la trentaine d’enfants de la crèche George Sand, dans le 3e arrondissement, de profiter des tous nouveaux aménagements de la cour inaugurée ce 24 septembre par la Ville de Lyon.

257 m2 totalement rénovés

Installée au sein du groupe scolaire Painlevé, la crèche George Sand partageait jusqu’alors une cour commune avec l’école maternelle adjacente où de simples barrières séparaient les deux espaces. Une concertation a donc été lancée en 2023 pour totalement repenser l’espace, aussi bien pour les petits que pour les professionnels. Parmi les 450 m2 de la cour préexistante, 257 m2 sont désormais dédiés à la crèche et divisés en plusieurs zones : une dynamique (dans laquelle les enfants peuvent toucher les matériaux comme les copeaux de bois), une "circulable" (avec un sol drainant laissant passer l’eau) pour les vélos et poussettes, un espace potager ou encore des cachettes bientôt matérialisées par des cabanes tipi. Une rampe d’accès a également été créée pour faciliter les déplacements.

Crèche George Sand (3e arr.) à Lyon. (@CM)

"C’est un exemple typique de ce que la Ville de Lyon veut faire", a ainsi expliqué le maire de Lyon, Grégory Doucet. "On le sait, le contact avec la nature est primordial pour le développement psychomoteur des enfants, mais cela permet aussi une meilleure relation aux autres. Les enfants sont beaucoup plus apaisés", a-t-il souligné. Un constat partagé par la directrice de l’école, Floriane Laplace. "On voit que les petits sont beaucoup moins agressifs, notamment en fin de journée. Ils sont plus calmes", assure-t-elle. Et une éducatrice d’ajouter : "Les enfants nous sollicitent moins. En les laissant découvrir par eux-mêmes des espaces vivants, ils deviennent plus autonomes."

Mais les aménagements ne sont pas complètement terminés. D’ici la fin de l’année, la crèche George Sand bénéficiera d’un "kit pédagogie de plein air" permettant d’équiper 15 enfants ainsi que les adultes pour faciliter les activités en plein air, point essentiel dans la conception de cette nouvelle cour.

Du mieux dans le recrutement

Également présent ce matin, l’adjoint au maire délégué à la Petite Enfance, Steven Vasselin, a qualifié cette rentrée de "sereine". Si le secteur peine en effet a recruté au niveau national avec environ 13 000 personnels manquants comptabilisés en décembre 2024, Lyon ferait partie des bons élèves. "Nous effectuons plus de recrutements. À titre de comparaison, nous avons réalisé 130 entretiens en 2024 et nous en sommes à 230 cette année", explique-t-il. Le résultat, selon l’adjoint, des aménagements réalisés par la municipalité qui favoriserait ainsi de meilleures conditions de travail. Il précise par ailleurs que 35 postes sont toujours vacants, contre 60 en 2024.

Des conditions favorables donc pour accueillir plus d’enfants au sein des 48 crèches municipales. "Lors de la rentrée 2024, nous avions 142 berceaux gelés, cette année nous n’en avons que 12", s’est encore félicité Steven Vasselin.

Deux nouvelles crèches en plein air sont enfin attendues dans les prochains mois : la crèche "Souris en herbe" sur le site Mandela (3e arr.) et la crèche Jeanne Barret (5e arr.). "Chaque crèche qui bénéficie d’un espace extérieur comme celui-ci est une victoire", a finalement conclu l’édile lyonnais.

