Municipales 2026 : Aulas scelle une alliance avec Pierre Oliver et Laurent Wauquiez

Pierre Oliver a annoncé ce jeudi qu'il se rangeait derrière la (future) candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales de 2026.

Depuis quelques mois en coulisses, l'idée d'une alliance était validée. Restait à trouver comment l'annoncer, les proches des intéressés souhaitant faire "quelque chose qui a de la gueule".

Chacun jugera la forme. Sur le fond, Pierre Oliver, maire Les Républicains du 2e arrondissement et Jean-Michel Aulas, ex-président de l'OL et futur candidat aux municipales 2026 à Lyon ont scellé ce jeudi un accord en vue du scrutin local. Le tout, sous le regard de Laurent Wauquiez.

"Je suis convaincu que Jean-Michel Aulas peut porter la bataille pour remettre Lyon dans la bonne direction"

"Je suis convaincu que Jean-Michel Aulas peut porter la bataille pour remettre Lyon dans la bonne direction. Il fédère des gens de la société civile. J'ai discuté avec Pierre et nous avons décidé de lui apporter notre soutien", a indique l'ex-président de la Région.

La mise en scène était léchée, alors que milieu politique et médiatique lyonnais frémissait depuis plusieurs heures, en attente d'un tournant dans la campagne des élections municipales. La presse était conviée à 14 h dans un bar du centre-ville, tandis que Jean-Michel Aulas (toujours pas officiellement candidat) et Pierre Oliver y étaient eux déjà attablés depuis quelques minutes, partageant un café.

Pierre Oliver se dit "très heureux"

"Je veux saluer démarche de Jean-Michel qui a créé un énorme élan", a déclaré Pierre Oliver. Et d'ajouter : "Il est très attaché à Lyon. Je suis très heureux que l'on puisse s'associer. On a une vision partagée de Lyon."

Quelques heures plus tôt, Laurent Wauquiez disait déjà au micro de RMC : "J'adore Jean-Michel Aulas." Fabrice Pannekoucke, actuel président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, assurait quant à lui dans une interview accordée à des médias locaux quelques heures plus tôt : "Je ne veux plus de Grégory Doucet."